Кременчук мінімально обіграв Дніпро і вийшов вперед у серії

Єдиною шайбою відзначився Олексій Ворона

16 березня відбувся третій поєдинок півфінальної серії плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч між херсонським Дніпром і Кременчуком.

Те, що в цьому матчі буде дуель воістину рівна, команди-суперники почали показувати вже з перших хвилин зустрічі. І хоч обидві команди мали достатньо моментів біля воріт противників, але відмінна гра воротарів Олега Петрова і Микити Гордюшина звела голи до мінімуму.

Першого взяття воріт вболівальникам довелося чекати аж до самого екватора матчу. Олексій Ворона увійшов в зону і з точки для вкидання кинув по воротах Петрова, який не встиг зреагувати.

Після цього херсонці кинулися в атаку і взяли гру під свій контроль, але до кінця другої двадцятихвилинки так і не зуміли зрівняти рахунок.

Третя двадцятихвилинка також вийшла безгольовою, попри всі спроби обох команд відзначитися. На заключну хвилину гри Дмитро Підгурський випустив шостого польового гравця замість воротаря, але і це не допомогло херсонцям зрівняти рахунок.

Таким чином Кременчук зумів добути мінімальну перемогу в матчі, а Микита Гордюшин зумів оформити перший шатаут в поточному розіграші плей-оф.

Нагадаємо, що четвертий поєдинок команди зіграють вже 18 березня о 19:00. Матч в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.

Чемпіонат України, УХЛ

плей-оф

16 березня

Дніпро - Кременчук 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Рахунок в серії: 1:2

Джерело - Чемпіон.