Дніпро - Кременчук, Донбас - Білий Барс. Анонс півфінальних поєдинків плей-оф УХЛ

Півфінали переїжджають в Херсон і Білу Церкву

16 і 17 березня в Херсоні та Білій Церкві відбудуться треті і четверті матчі півфінальних серій плей-офф Української хокейної ліги - Парі-Матч між, в рамках яких свою боротьбу за місце в фіналі продовжать Дніпро з Кременчуком і Донбас з Білим Барсом. Відзначимо, що на даний момент рахунок в серіях становить 1:1 і 2:0 відповідно.

16 і 18 березня

14:00 і 19:00 Дніпро - Кременчук, пряма трансляція - телеканал XSPORT

На даний момент рахунок у півфінальній серії між цими командами складає 1:1, так що в Херсоні клуби заново почнуть свою битву за місце у фіналі плей-оф. Загальний рахунок двох матчів між Дніпром та Кременчуком - 5:4, що показує гостру і рівну боротьбу на майданчику, яка йде фактично до першої помилки.

Статистика кидків теж говорить про рівну гру в Кременчуці - кременчуківці випередили супротивників всього на 7 кидків (64:57), але своїх моментів вони реалізували на один менше.

Варто відзначити, що в цій парі зустрічаються кращі напад і захист поточного розіграшу чемпіонату - кременчуківці реалізовували кожен сьомий гольовий момент, закинувши в цілому 209 шайб, а херсонці нейтралізували 93.8% атак противника і пропустили всього 74 голи.

На даний момент відразу два гравця "Дніпра" стали найрезультативнішими в поточному розіграші плей-офф. Захисник Дмитро Пугачов і нападник Іван Дунаєв в чотирьох поєдинках набрали по п'ять очок, а їхні партнери по команді Кирило Бондаренко, Руслан Ромащенко, Євген Зик і Микита Коваленко записали собі в актив на один бал менше.

17 і 19 березня

17:00 і 18:45 Білий Барс - Донбас, пряма трансляція - телеканал XSPORT

У цій парі рахунок у півфінальній серії становить 2:0 на користь діючих чемпіонів України, і в Білій Церкві у Донбасу є всі шанси отримати путівку в фінал плей-оф.

І хоч загальний рахунок 14:5 у двох матчах виглядає гнітюче для команди Костянтина Буценка, то статистика кидків навпаки говорить про досить рівну грі на льоду Альтаїр - 60:55 на користь донеччан. Як і в регулярному чемпіонаті, єдиною проблемою "барсів" є слабка реалізація гольових моментів, яких в матчах з Донбасом було більш, ніж достатньо.

Після розгромної поразки в першій грі на другий матч команда з Білої Церкви вийшла більш зібраною і сконцентрованою, що відобразилося і на мінімальному рахунку на табло. До того ж, "барси" змогли проявити характер і відігратися з 0:3, але вийти вперед донецька команда їм не дозволила.

Результативними перші півфінальні зустрічі стали для Іллі Коренчука, який у двох матчах заробив 5 (2 + 3) очка, і Віталія Ляльки, який набрав 4 (1+3) бали. У Білого Барса Владислав Куцевич і Богдан Арабов набрали по 4 результативних бали.

Джерело - Чемпіон.