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Рівний рахунок в Кременчуці і дві перемоги Донбасу. Огляд перших матчів 1/2 фіналу плей-оф УХЛ

Сьогодні 12:02 545 0
Рівний рахунок в Кременчуці і дві перемоги Донбасу. Огляд перших матчів 1/2 фіналу плей-оф УХЛ

14 березня завершилися перші матчі півфінальних серій плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках яких Кременчук і Дніпро записали на свій рахунок по одній перемозі, а Донбас двічі обіграв Білий Барс.

Кременчук – Дніпро 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) і 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1. 1:0)

У Кременчуці у команд спостерігалася абсолютно рівна за всіма параметрами гра. Не дивно, що після двох перших півфінальних поєдинків, рахунок в серії залишився 1:1 і в Херсоні клуби почнуть все спочатку.

Як в першому, так і в другому матчі право відкрити рахунок випадало команді гостей, а Кременчук був змушений відіграватися і раз по раз порівнювати рахунок. І якщо в першому поєдинку у "містян" так і не вийшло відігратися, то другий матч був більш вдалим для господарів майданчика.

 

Шайба Івана Савченка в першому матчі так і залишилася єдиною для "містян". До того ж мало того, що кременчуківці не змогли зрівняти рахунок на табло, але і на останніх секундах зустрічі пропустили в порожні ворота від Івана Дунаєва, який встановив рахунок 1:3.

У другій зустрічі кременчуківці змогли взяти себе в руки і довести справу до овертайму, де в більшості Владислав Грицьких прошив Олега Петрова і вирвав перемогу у принципового противника.

Тепер півфінальна серія між Кременчуком та Дніпром переїжджає в Херсон, де вже 16 і 18 березня о 14:00 та 19:00 відповідно команди зіграють третій і четвертий поєдинки. Матчі в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.


Донбас – Білий Барс 9:1 (3:0, 2:1, 4:0) і 5:4 (1:0; 2:2; 2:2)

Старт півфінальної серії в Дружківці був менш прозаїчним, ніж в Кременчуці. У бій вступив чинний чемпіон України і поступатися місцем у фіналі донеччани вже точно не хотіли. Таким чином зараз рахунок в 1/2 фіналу між донеччанами і "барсами" 2:0 на користь команди Сергія Вітера.

Відразу бажання Донбасу перемогти показалося і на табло - в загальному за два матчі у воротах Білого Барса опинилося 14 шайб. Перший поєдинок, який закінчився з рахунком 9:1, донеччани провели на куражі, а ось білоцерківців реалізація підвела. Якщо у Донбасу вийшло реалізовувати кожну третю свою спробу (9 шайб з 30 кидків), то у "барсів" з 32 спроб результативною стала тільки одна.

В ході цього матчу Віталій Кірющенков оформив дубль, а найкращий бомбардир Донбасу в "регулярки" Віталій Лялька набрав 3 (1+2) бали.

У другому матчі "барси" зібралися і стали набагато акуратніше грати і в обороні, і в нападі. І хоч по ходу матчу білоцерківці поступалися 0:3, але до початку третього періоду Назар Ружніков і Михайло-Максим Ядловський (двічі) змогли зрівняти рахунок і отримати непоганий шанс зрівняти рахунок в серії.

Однак, Донбасу такий розклад припав не до душі, і вже через 7 хвилин Вадим Мазур і Олександр Костіков вивели свій клуб вперед, ніж та забезпечили Донбасу перемогу у другому матчі півфіналу.

У цих матчах варто відзначити активну гру форварда Владислава Куцевіча, який набрав 4 (1+3) бали, взявши участь в більшості закинутих шайб своєї команди.

Тепер півфінальна серія між Донбасом і Білим Барсом переїжджає в Білу Церкву, де вже 17 і 19 березня в 17:00 і 18:45 відповідно команди зіграють третій і четвертий поєдинки. Матчі в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.

 

Джерело - Чемпіон.

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