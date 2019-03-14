У другій півфінальній серії плей-офф Української хокейної ліги - Парі-Матч Донбас грає проти Білого Барсу.
Перша гра півфінальної серії закінчилася розгромом білоцерківців (9:1).
Друга гра серії відбудеться 14 березня, на Льодовій Арені Альтаїр в Дружківці.
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Початок гри о 18:30.
Чемпіон спільно з Українською хокейною лігою та телеканалом Xsport пропонує перегляд прямої трансляції матчу Донбас - Білий Барс.
Нагадаємо, у іншому півфіналі Кременчук зрівнів рахунок у серії проти Дніпра.
Джерело - Чемпіон.