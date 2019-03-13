Кременчук - Дніпро: онлайн-трансляція півфіналу УХЛ

У півфінальній серії плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч Кременчук зіграє проти Дніпра.
Друга гра серії відбудеться 13 березня, на Льодовій Арені Айсберг в Кременчуці.
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У першому матчі Кременчук вдома поступився Дніпру (1:3).
Початок гри о 18:30.
Чемпіон спільно з Українською хокейною лігою та телеканалом Xsport пропонує перегляд прямої трансляції матчу Кременчук - Дніпро.
Нагадаємо, Донбас здобув упевнену перемогу в першому матчі півфінальної серії
Раніше Чемпіон писав про найпопулярніші хокейні міста України.
Джерело - Чемпіон.