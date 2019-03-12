Команди розпочинають півфінальну серію плей-оф

У другій півфінальній серії плей-офф Української хокейної ліги - Парі-Матч Донбас зіграє з Білим Барсом.

Перша гра серії відбудеться 12 березня, на Льодовій Арені Альтаїр в Дружківці.

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Початок гри о 18:30.

Чемпіон спільно з Українською хокейною лігою та телеканалом Xsport пропонує перегляд прямої трансляції матчу Донбас - Білий Барс.

Онлайн-трансляція матчу розпочнеться о 18:10.

Плеєр буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, напередодні Кременчук вдома поступився Дніпру (1:3).

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Джерело - Чемпіон.