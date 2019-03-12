У другій півфінальній серії плей-офф Української хокейної ліги - Парі-Матч Донбас зіграє з Білим Барсом.
Перша гра серії відбудеться 12 березня, на Льодовій Арені Альтаїр в Дружківці.
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Початок гри о 18:30.
Чемпіон спільно з Українською хокейною лігою та телеканалом Xsport пропонує перегляд прямої трансляції матчу Донбас - Білий Барс.
Онлайн-трансляція матчу розпочнеться о 18:10.
Плеєр буде доступний за 15 хвилин до початку гри.
Нагадаємо, напередодні Кременчук вдома поступився Дніпру (1:3).
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Джерело - Чемпіон.