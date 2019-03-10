Матч регулярної першості

У черговому матчі регулярної першості НХЛ Коламбус Блю Джекетс вдома зіграє з Піттсбург Пінгвінз.

Матч відбудеться у ніч з суботи на неділю, 10 березня.

Початок поєдинку о 2:00 за Києвом.

Також: Онлайн-трансляція матчів НБА

До вашої уваги пряма онлайн-трансляція матчу Коламбус - Піттсбург.

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Також на Чемпіоні можна переглянути онлайн-трансляцію матчу НБА Мілуокі - Шарлотт.

Раніше повідомлялося, що в Україні будуть показувати матчі НХЛ і НБА.

Джерело - Чемпіон.