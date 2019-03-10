У черговому матчі регулярної першості НХЛ Коламбус Блю Джекетс вдома зіграє з Піттсбург Пінгвінз.
Матч відбудеться у ніч з суботи на неділю, 10 березня.
Початок поєдинку о 2:00 за Києвом.
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До вашої уваги пряма онлайн-трансляція матчу Коламбус - Піттсбург.
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Також на Чемпіоні можна переглянути онлайн-трансляцію матчу НБА Мілуокі - Шарлотт.
Раніше повідомлялося, що в Україні будуть показувати матчі НХЛ і НБА.
Джерело - Чемпіон.