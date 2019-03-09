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Тампа-Бей стала першим учасником Кубка Стенлі

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Команда лідирує з великим відривом у Східній конференції
Тампа-Бей стала першим учасником Кубка Стенлі

Тампа-Бей стала першою командою, яка забезпечила собі участь в плей-оф Кубка Стенлі. Це сталося після перемоги Анахайма над Монреалем (8:2) в рамках чергового ігрового дня регулярного чемпіонату НХЛ.

На даний момент Лайтнінг впевнено лідирує в Східній конференції, набравши 106 очок у 68 матчах і випереджаючи найближчого переслідувача — Бостон на 17 очок. Таким чином, вже зараз Тампа дуже близька і до завоювання Президентського кубка за перемогу в регулярному чемпіонаті.

Тампа пробилася в плей-оф в п'ятий раз за останні шість сезонів. Останній і єдиний раз у своїй історії вони вигравали Кубок Стенлі у 2004 році.

Нагадаємо, Овечкін закинув шайбу у бейсбольному стилі. Також перегляньте огляд других поєдинків 1/4 фіналу плей-оф Української хокейної ліги .

Джерело - Чемпіон.

#НХЛ, #Тампа Бей, #Кубок Стенлі
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