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Дніпро оформив путівку до півфінальної стадії плей-оф

Сьогодні 10:53 244 0
Підопічні Дмитра Підгурського в другому матчі чвертьфінальної серії всуху обіграли Крижаних Вовків
Дніпро оформив путівку до півфінальної стадії плей-оф

У Херсоні на Фаворит-Арені відбувся другий матч чвертьфінальної серії плей-оф Української хокейної ліги - Парі-матч, де місцевий Дніпро приймав головного аутсайдера "регулярки" київських Крижаних Вовків. Нагадаємо, що в Києві команда Підгурського розгромила своїх опонентів з рахунком 7:1.

Перший період зустрічі почався з атак господарів і вже на 5-й хвилині поєдинку Євген Зик з передачі Святослава Тимченка вивів херсонців вперед. Через 5 хвилин Олексій Янішевський подвоїв перевагу Дніпра, а в кінці періоду Андрій Жвачкін віддав пас на Івана Золотухіна, який закинув третю шайбу у ворота "Вовків".

Друга 20-хвилинка розпочалася з наполегливої ​​боротьби на кожній ділянці льоду, але під кінець періоду дві шайби все ж влетіло у ворота киян. Микита Макарицький і Микита Коваленко зняли всі питання про переможця цього матчу.

Третій період команди попросту догравали - не форсуючи події підопічні Дмитра Підгурського впевнено контролювали хід матчу і не залишили жодних шансів супернику закинути "шайбу престижу".

5:0 - закономірний результат поєдинку і за сумою двох зустрічей впевнений прохід Дніпра в півфінальну стадію змагань, де херсонський клуб зустрінеться з віце-чемпіоном України.

Чемпіонат України, УХЛ

6 березня

плей-оф, чвертьфінал

Дніпро - Крижані Вовки 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 1:0, Зик (Тимченко), 5:16; 2:0, Янішевський (Бондаренко, Ромащенко), 10:26; 3:0 Золотухін (Жвачкін), 17:39; 4:0 Макарицький (Зик), 36:25; 5:0 Коваленко (Пугачов), 38:00.

Джерело - Чемпіон.

#Дніпро, #Крижані вовки, #УХЛ
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