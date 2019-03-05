Анонс другого чвертьфінального поєдинку Дніпро - Крижані Вовки

Сьогодні, 5 березня, о 19:00 в Херсоні відбудеться другий матч чвертьфінальної серії між херсонським Дніпром і київськими Крижаними Вовками.
Відзначимо, на цій стадії турніру клуби битимуться до двох перемог. При нічийному результаті за сумою двох матчів, команди проведуть вирішальний поєдинок 6 березня в Херсоні.
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Чемпіонат України, УХЛ
Плей-оф
чвертьфінал, другий матч
5 березня
пряма трансляція – телеканал XSPORT 19:00
Дніпро – Крижані Вовки
З огляду на минулу зустріч цих команд у Києві, яка завершилася розгромними 7:1 на користь Дніпра, цілком ймовірно, що херсонці зможуть вийти в півфінал плей-офф вже за підсумками матчу 5 березня.
У минулому матчі Дніпро в два рази перекидав свого київського опонента з рахунком 42-20, не залишивши шансів столичній команді. Вовки ж можуть похвалитися тільки шайбою престижу від Олексія Овчиннікова в меншості, яка так і залишилася єдиною для киян в цьому матчі.
Особливо зарядженим на матчі проти своєї колишньої команди буде і форвард Олексій Черемнов, який більшу частину сезону провів якраз таки в складі столичного клубу. На даний момент нападник зіграв у формі Дніпра 7 поєдинків, в яких набрав 3 (1+2) бали.
А ось Дніпро навпаки не скупився на особисті рекорди - найбільший рахунок у всіх іграх цих команд горів на табло 30 грудня, коли команда Дмитра Підгурського відправила у ворота "Вовків" 11 шайб. Тоді дублем відзначився Владислав Брага, а решта 9 шайб закинули 9 різних гравців.
Відзначимо, що до складу Дніпра, після перенесеної операції, повернувся один з лідерів команди Олексій Янішевський, який в кінці січня отримав травму в матчі проти Донбасу. До слова цей форвард досить активно проводив матчі проти столичного клубу, заробивши 8 (5+3) балів в 6 поєдинках.
Також в Херсоні на лід вийде нападник Крижаних Вовків Микита Шабанов, який пропустив попередній матч через дискваліфікацію.
5 березня в Херсоні, при своїх домашніх трибунах, Дніпро на класі розраховує видобути другу перемогу у чвертьфінальній серії проти Крижних Вовків і отримати путівку в півфінал, де він зустрінеться з Кременчуком. У киян же стоїть завдання зрівняти рахунок в серії і в третьому поєдинку поборотися на місце в півфіналі.
Джерело - Чемпіон.