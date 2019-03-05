Анонс другого чвертьфінального поєдинку Дніпро - Крижані Вовки

Команди зустрінуться в Херсоні 5 березня о 19:00

Сьогодні, 5 березня, о 19:00 в Херсоні відбудеться другий матч чвертьфінальної серії між херсонським Дніпром і київськими Крижаними Вовками.



Відзначимо, на цій стадії турніру клуби битимуться до двох перемог. При нічийному результаті за сумою двох матчів, команди проведуть вирішальний поєдинок 6 березня в Херсоні.



Читайте також: Огляд перших матчів 1/4 фіналу плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч

Чемпіонат України, УХЛ

Плей-оф

чвертьфінал, другий матч

5 березня

пряма трансляція – телеканал XSPORT 19:00

Дніпро – Крижані Вовки

З огляду на минулу зустріч цих команд у Києві, яка завершилася розгромними 7:1 на користь Дніпра, цілком ймовірно, що херсонці зможуть вийти в півфінал плей-офф вже за підсумками матчу 5 березня.



У минулому матчі Дніпро в два рази перекидав свого київського опонента з рахунком 42-20, не залишивши шансів столичній команді. Вовки ж можуть похвалитися тільки шайбою престижу від Олексія Овчиннікова в меншості, яка так і залишилася єдиною для киян в цьому матчі.





Першою зіркою минулого матчу став захисник Дніпра Дмитро Пугачов, який записав на свій рахунок 4 (3+1) очки. До слова, свою першу шайбу за херсонську команду закинув Євген Зик, який тільки в кінці січня приєднався до колективу Дмитра Підгурського.



Особливо зарядженим на матчі проти своєї колишньої команди буде і форвард Олексій Черемнов, який більшу частину сезону провів якраз таки в складі столичного клубу. На даний момент нападник зіграв у формі Дніпра 7 поєдинків, в яких набрав 3 (1+2) бали.





В принципі, за всю історію зустрічей клубів Крижаним Вовкам ще не вдавалося закинути у ворота херсонців більше трьох шайб. У трьох випадках з дев'яти очних зустрічей команд голкіпер Олег Петров записував собі в актив "сухі" матчі.



А ось Дніпро навпаки не скупився на особисті рекорди - найбільший рахунок у всіх іграх цих команд горів на табло 30 грудня, коли команда Дмитра Підгурського відправила у ворота "Вовків" 11 шайб. Тоді дублем відзначився Владислав Брага, а решта 9 шайб закинули 9 різних гравців.





Відзначимо, що до складу Дніпра, після перенесеної операції, повернувся один з лідерів команди Олексій Янішевський, який в кінці січня отримав травму в матчі проти Донбасу. До слова цей форвард досить активно проводив матчі проти столичного клубу, заробивши 8 (5+3) балів в 6 поєдинках.



Також в Херсоні на лід вийде нападник Крижаних Вовків Микита Шабанов, який пропустив попередній матч через дискваліфікацію.





Всього в 9 матчах в поточному розіграші чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч Дніпро завдав 390 кидків по воротах Крижаних Вовків, з яких реалізував 53. "Вовки", в свою чергу, з 175 кидків відправили у ворота противника всього 8 шайб.



5 березня в Херсоні, при своїх домашніх трибунах, Дніпро на класі розраховує видобути другу перемогу у чвертьфінальній серії проти Крижних Вовків і отримати путівку в півфінал, де він зустрінеться з Кременчуком. У киян же стоїть завдання зрівняти рахунок в серії і в третьому поєдинку поборотися на місце в півфіналі.

Джерело - Чемпіон.