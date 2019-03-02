Анонс стартового матчу плей-оф Крижані Вовки - Дніпро

2 березня в Києві стартує плей-офф Української хокейної ліги - Парі-Матч сезону 2018/19. На арені Шалетт Крижані Вовки протистоятимуть херсонському Дніпру: шоста команда регулярного чемпіонату проти третьої.



Відзначимо, на цій стадії турніру клуби битимуться до двох перемог. Друга зустріч пройде 5 березня в Херсоні на Фаворит-Арені о 19:00. При нічийному результаті за сумою двох матчів, команди проведуть вирішальний поєдинок 6 березня в Херсоні.





Чемпіонат України, УХЛ

Плей-оф

2 березня, 14:45

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Крижані Вовки - Дніпро

У "регулярці" команди показали абсолютно протилежні результати. Столичний клуб - головний аутсайдер ліги, який набрав лише 10 очок в 40 матчах. Херсонці майже до останнього перебували на першому рядку в таблиці, але трохи зменшили оберти на фініші і опинилися на третьому місці.



Між собою команди зіграли 8 поєдинків. Всі матчі закінчилися перемогами колективу Дмитра Підгурського із загальним рахунком 46:7. Найбільш нищівний успіх хокеїсти Дніпра здобули 30 грудня. На Фаворит-Арені херсонці розгромили столичних суперників з результатом 11:0. Тоді дублем відзначився Владислав Брага, а решта 9 шайб закинули 9 різних гравців.



Хоча два матчі Крижані Вовки проти херсонців можуть собі занести в актив. Мова про поразки 1:2 і 2:3. Тоді підопічні Миколи Сидорова гідно виступили проти одного з лідерів чемпіонату, і навіть могли претендувати на залікові пункти.



Голкіпер Дніпра Олег Петров оформив 3 шатаути в 8 іграх проти "вовків". Всього на рахунку воротаря команди з Херсона 9 "сухарів" в регулярній першості.

Найкращим снайпером в дуелях проти Крижаних Вовків у херсонців є Микита Макарицький - у нього 8 точних ударів. Руслан Ромащенко та Олексій Янішевський по 5 разів забивали столичному опонентові, Микола Коляда і Кирило Бондаренко закинули по 4 шайби.



У киян показники набагато скромніші: Олексій Черемнов тричі пробивав кіперів Дніпра, Сергій Мікульчик, Олексій Овчинніков, Кирило Фроленко і Микита Шабанов робили це по одному разу.

Джерело - Чемпіон.