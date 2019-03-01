Визначилися найкращі гравці місяця чемпіонату УХЛ Парі-Матч

Українська хокейна ліга і ТМ Parimatch продовжують традицію щомісячного вручення нагород найкращим гравцям чемпіонату Української хокейної ліги Парі-Матч.

Найкращим голкіпером лютого, як і місяцем тому, став гравець Донбасу Богдан Дьяченко. У 7 матчах 20-річний воротар заробив коефіцієнт надійності 1.29, відбивши 95,2% кидків. Відзначимо, що всі ігри для Богдана Дяченко стали переможними, а зустріч проти Білого Барса голкіпер провів "на нуль".

Найкращим захисником місяця став Всеволод Толстушко з Кременчука. У 7 матчах хокеїст набрав 8 (1+7) очок при показнику корисності +8, закинувши переможну шайбу у ворота Крижаних вовків і віддавши одразу 4 результативні передачі в грі з Білим Барсом.

Найкращим нападником лютого став капітан Донбасу Віктор Захаров. Форвард набирав очки у всіх 7 матчах, заробивши 12 (4+8) результативних балів при показнику корисності +18.

Автором найкращої шайби місяця став ще один нападник Донбасу Артем Пуголовкін. Форвард підібрав шайбу після рикошету від воротаря, обіграв захисника біля борту, і в стилі лакросс заніс шайбу у верхній кут воріт над плечем воротаря.

До складу експертної комісії входять представники спортивного департаменту УХЛ і представник ТМ Parimatch Вадим Місюра.

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Джерело - Чемпіон.