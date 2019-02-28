Дніпро і Білий Барс впевнено переграли майбутніх суперників по плей-оф. Огляд 40-го туру УХЛ. ВІДЕО

27 лютого відбулися три матчі 40-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч. Дніпро на виїзді розгромив Крижаних Вовків, а Білий Барс без проблем впорався з Динамо в Харкові. На завершення Донбас в непростому поєдинку захистив першу позицію від Кременчука.

Крижані Вовки - Дніпро 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)

Крижані Вовки і Дніпро відкрили програму заключного туру регулярного чемпіонату. Попри розгромний рахунок, матч вийшов досить бойовим: з великою кількістю видалень, бійок і закинутих шайб. Тільки забивали в цій дуелі виключно гості. На першій хвилині відзначився Денис Матусевич. У другій двадцятихвилинці гравці Дніпра ще чотири рази засмучували Андрія Хапкова, зокрема дубль оформив Микита Макарицький.

Крапку в матчі поставив форвард "Дніпра" Олексій Черемнов, який вразив ворота своєї колишньої команди. Олег Петров в поєдинках проти "вовків" оформив четвертий "сухар" за сезон - 6:0 на користь клубу з Херсона. Вже 2 березня ці команди в очному протистоянні відкриють стадію 1/4 фіналу плей-оф УХЛ.

МХК Динамо - Білий Барс 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Ще одна репетиція перед матчами "на виліт" пройшла в Харкові, де місцеве Динамо приймало Білий Барс. Гості забезпечили собі комфортну перевагу в перші 20 хвилин, закинувши дві шайби в ворота Владислава Гурко. Рідкісні спроби харків'ян відігратися успіху не принесли. Білий Барс вміло контролював гру і в другому періоді, а на старті третього ефектно поставив крапку. Денис Бородай у швидкій контратаці оформив дубль - 3:0. Для його команди цей гол став 100-м в регулярній першості.

Донбас - Кременчук 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Гаряче було в Дружківці на Альтаірі, де вирішувалася доля першого місця регулярного чемпіонату. Рівна і безкомпромісна боротьба проходила майже весь стартовий період, поки господарі не провели дві блискавичних атаки за 10 секунд. Донеччани змогли двічі пробити голкіпера "Кременчука" та повести в рахунку 2:0. В середині поєдинку команди обмінялися точними ударами. Спершу Олексій Ворона скоротив відставання своєї команди, але потім Артем Пуголовкін відзначився шедевральним голом, повернувши перевагу для свого клубу в дві шайби.

Боротьба на льоду йшла до останніх секунд зустрічі, і гості таки зуміли скоротити відставання до мінімуму. Все той же Олексій Ворона оформив дубль за 33 секунди до фінальної сирени. Але перевести поєдинок в овертайм у підопічних Олександра Савицького просто не залишилося часу.

Донбас виграє регулярний чемпіонат, набравши 98 очок. Кременчук так і залишився найрезультативнішою командою турніру, закинувши 205 шайб. Донецькому колективу не вистачило двох влучних кидків до двох сотень - 198. Обидва клуби автоматично потрапили до півфіналу плей-оф.

Джерело - Чемпіон.