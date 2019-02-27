Анонс 40-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч

Заключні матчі регулярного чемпіонату відбудуться 27 лютого

27 лютого

14:30 Крижані Вовки - Дніпро, пряма трансляція - XSPORT

Крижані Вовки на своїй арені приймуть херсонський Дніпро, з яким підопічним Миколи Сидорова належить битися в першому раунді плей-оф. Сам наставник киян відзначав, що його команді однаково складно буде грати проти будь-якого клубу з першої трійки. Не на користь "вовків" і статистика очних протистоянь. Всі сім матчів херсонці виграли із загальним рахунком 40:7.

Чи не найбільш "улюбленим" суперником для воротаря Дніпра є Крижані Вовки - кіпер оформив відразу три шатаути (з восьми) проти столичного клубу, більше, ніж проти будь-якого супротивника в чемпіонаті. Херсонці, як і кияни, можуть перервати серію власних невдач: підопічні Дмитра Підгурського не перемагають в основний час у двох іграх поспіль, а "вовки" поступилися в останніх трьох дуелях.

27 лютого

18:00 МХК Динамо - Білий Барс, пряма трансляція - XSPORT

Цей поєдинок можна сміливо назвати генеральною репетицією перед матчами плей-оф. Саме ці команди між собою зустрінуться в чвертьфіналі УХЛ. У "регулярці" харків'яни і "барси" провели сім ігор, перевага на боці білоцерківців. У підопічних Костянтина Буценка п'ять перемог, двічі сильніше виявлялися хокеїсти Динамо.

Гості зазнали втрат перед матчами з харківським клубом. Білому Барсу не допоможе капітан Євген Тимченко, який отримав дискваліфікацію на три поєдинки. Колективу з Білої Церкви доведеться обходитися без свого лідера, ніж можуть скористатися харків'яни, які поступово набирають хід перед стартом плей-оф: відібрали очки на виїзді у Дніпра і розгромили Крижаних вовків 6:3.

Відзначимо, що у "барсів" продовжується серія поразок, яка досягла позначки в п'ять ігор. Більше матчів поспіль хлопці Костянтина Буценка в поточному сезоні ще не поступалися.

27 лютого

18:30 Донбас - Кременчук, пряма трансляція - XSPORT

Регулярний чемпіонат завершиться суперматчем на Альтаірі. У Дружківку в гості до Донбасу завітає набрав хід Кременчук. Обидві команди мають непогані серії: кременчужани перемагають в восьми матчах поспіль, а донеччани - в шести.

При цьому обидва клуби відрізняються результативністю: підопічні Олександра Савицького вже закинули 203 шайби в поточному сезоні, а донецька команда - 195. І підкорити позначку в дві сотні гравці Донбасу можуть саме в заключному матчі "регулярки".

В особистих зустрічах нинішнього чемпіонату перевага на боці Сергія Вітера і його хокеїстів. У семи матчах донеччани перемогли п'ять разів із загальним результатом 30:12. На рахунку Кременчука дві поспіль осінніх перемоги 4:3 і 3:1.

Нагадаємо, Дніпро в серії післяматчевих буллітів вирвав перемогу в Динамо. А Білий Барс всуху поступився Донбасу.

Джерело - Чемпіон.