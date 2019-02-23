Донбас двічі обіграв Барс, Дніпро дотиснув Динамо, а Кременчук впорався з Вовками. Огляд 38 туру Української хокейної ліги - Парі-Матч

З 19 по 21 лютого відбулися три матчі 38 туру Української хокейної ліги - Парі-Матч, а також перенесений матч 23 туру. Білий Барс на своєму льоду нічого не зумів вдіяти з Донбасом, двічі пропустивши по шість шайб, Динамо з боєм програло в Херсоні, відібравши заліковий пункт у Дніпра. На завершення Кременчук оформив спокійну перемогу над Крижаними Вовками.

Білий Барс - Донбас 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Білоцерківці гідно провели проти чинного чемпіона півтора періоду. За цей час Донбас лише раз забив в більшості зусиллями Вадима Мазура, а господарі відповіли на екваторі поєдинку точним ударом Дениса Бородая. Але потім команда Сергія Вітера підійшла до реалізації моментів з холодною головою, ще в другому періоді збільшивши перевагу до трьох шайб (Олександр Костіков, Тигран Манукян та Віктор Захаров).

У заключні 20 хвилин протистояння Білий Барс неодноразово мав можливість скоротити розрив, але чудово в воротах діяв Богдан Дьяченко. Впевненість кіпера передалася його партнерам, які ще двічі вразили ціль. Дубль на рахунку Артема Пуголовкіна.

Білий Барс - Донбас 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Наступного дня обидві команди провели в Білій Церкві перенесений матч 23-го туру чемпіонату. Донбасу довелося нелегко, хоча підсумковий рахунок зустрічі говорить протилежне. У кожному з періодів донеччани відзначилися по два рази - дубль оформив Олександр Костіков, по голу в активі Вадима Мазура, Андрія Денискіна, Сергія Кузьмика і Артема Пуголовкіна. Богдан Дьяченко провів відмінний поєдинок і записав шостий "шатаут" для себе в поточному сезоні.

Дніпро - МХК Динамо 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Найбільш інтригуючим протистоянням посеред тижня стала гра в Херсоні, де місцевий Дніпро знову зазнав проблеми з суперником з нижньої половини таблиці. Колектив Дмитра Підгурського тричі виходив вперед, але кожен раз харків'яни знаходили в собі сили відігратися. На голи Івана Золотухіна, Івана Дунаєва і Руслана Ромащенко гості відповіли шайбами ​​Микити Олійника і двома від Володимира Чердака.

В овертаймі команди не вражали ворота, а в серії буллітів точнішими виявилися херсонці. Переможний кидок на рахунку Святослава Тимченко. Динамо нав'язав боротьбу ще недавнього лідера і вперше відібрало очки у Дніпра. Після осічки херсонський клуб з великою часткою ймовірності займе третє місце і буде протистояти Вовкам в 1/4 фіналу плей-оф УХЛ.

Кременчук - Крижані Вовки 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Кременчужани в спокійному стилі здолали головного аутсайдера ліги. У першому періоді у господарів точними кидками відзначилися Гліб Кривошапкин і Всеволод Толстушко. Гра проходила під контролем Кременчука, що і засвідчили голи Олексія Красильникова у другій 20-хвилинці і Миколи Кисельова на старті третього періоду.

Після цього Крижані Вовки розмочили рахунок після результативної атаки, яку вдало завершив Микита Шабанов. До кінця протистояння Кременчук ще раз відзначився - крапку в матчі поставив Віктор Тютченко. Підопічні Олександра Савицького приберегли голи на наступні поєдинки, а також заощадили сили перед вирішальними матчами "регулярки".

Наступні матчі відбудуться 23 і 24 лютого. 23 числа, в суботу, о 15:05 МХК Динамо почне дуель проти Вовків, а о 17:00 на Альтаірі зійдуться Донбас і Дніпро. 24 лютого 39-й тур закриється о 13:00 поєдинком Білий Барс - Кременчук.

Джерело - Чемпіон.