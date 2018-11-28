Вегас розгромив Чикаго. Результати та відеоогляд поєдинків НХЛ

В Національній хокейній лізі зіграли черговий тур регулярного чемпіонату.
Баффало – Сан-Хосе 3:2 (0:0, 1:0, 1:2) ОТ
Філадельфія – Оттава 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)
Монреаль – Кароліна 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Тампа-Бей – Анахайм 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Нешвилл – Колорадо 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Міннесота – Аризона 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)
Вінніпег – Піттсбург 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
Чикаго – Вегас 3:8 (0:3, 2:3, 1:2)
Едмонтон – Даллас 1:0 (0:0, 0:0, 0:0) ОТ
Ванкувер – Лос-Анджелес 1:2 (0:0, 0:1, 1:0) ОТ
Нагадаємо, українська хокейна ліга презентувала новий логотип.
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Джерело - Чемпіон.