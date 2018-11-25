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Торонто розгромило Філадельфію, Бостон сильніший Монреаля. Результати та відеоогляд поєдинків НХЛ

У Національній хокейній лізі відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Рейнджерс – Вашингтон – 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Сент-Луіс – Вінніпег – 4:8 (2:2, 0:4, 2:2)

Торонто – Філадельфія – 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)

Детройт – Баффало – 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:2)

Монреаль – Бостон – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Айлендерс – Кароліна – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Піттсбург – Коламбус – 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Флорида – Чикаго – 4:5 ОТ (2:0, 2:2, 0:2, 0:1)

Колорадо – Даллас – 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Лос-Анджелес – Ванкувер – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Вегас – Сан-Хосе – 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)

Джерело - Чемпіон.

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