Торонто розгромило Філадельфію, Бостон сильніший Монреаля. Результати та відеоогляд поєдинків НХЛ

У Національній хокейній лізі відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.
Рейнджерс – Вашингтон – 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Сент-Луіс – Вінніпег – 4:8 (2:2, 0:4, 2:2)
Торонто – Філадельфія – 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)
Детройт – Баффало – 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:2)
Монреаль – Бостон – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
Айлендерс – Кароліна – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Піттсбург – Коламбус – 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
Флорида – Чикаго – 4:5 ОТ (2:0, 2:2, 0:2, 0:1)
Колорадо – Даллас – 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Лос-Анджелес – Ванкувер – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Вегас – Сан-Хосе – 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)
Джерело - Чемпіон.