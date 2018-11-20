Калгарі розгромив Вегас, Ванкувер поступився Вінніпегу. Результати матчів НХЛ

В національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ
Регулярний чемпіонат
Торонто – Коламбус – 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Рейнджерс – Даллас – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Піттсбург – Баффало – 4:5 (2:1, 2:2, 0:1)
Монреаль – Вашингтон – 4:5 (1:2, 3:1, 0:1)
Оттава – Флорида – 5:7 (1:4, 2:2, 2:1)
Сент-Луіс – Лос-Анджелес – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Нешвілл – Тампа-Бей – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Калгарі – Вегас – 7:2 (5:0, 2:0, 0:2)
Ванкувер – Вінніпег 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)
Нагадаємо, найталановитіший український хокеїст змінив громадянство.
Джерело - Чемпіон.