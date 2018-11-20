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Калгарі розгромив Вегас, Ванкувер поступився Вінніпегу. Результати матчів НХЛ

В національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ

Регулярний чемпіонат

Торонто – Коламбус – 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Рейнджерс – Даллас – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Піттсбург – Баффало – 4:5 (2:1, 2:2, 0:1)

Монреаль – Вашингтон – 4:5 (1:2, 3:1, 0:1)

Оттава – Флорида – 5:7 (1:4, 2:2, 2:1)

Сент-Луіс – Лос-Анджелес – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Нешвілл – Тампа-Бей – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Калгарі – Вегас – 7:2 (5:0, 2:0, 0:2)

Ванкувер – Вінніпег 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)

Нагадаємо, найталановитіший український хокеїст змінив громадянство.

Джерело - Чемпіон.

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