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Зірковий український гравець отримав російське громадянство

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12.11.2018 18:50 1835
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12.11.2018 15:38 2262
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12.11.2018 12:57 1455
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Фанати Шахтаря на матчі проти Ворскли вивісили відомий расиський символ. ФОТО
11.11.2018 22:30 6124 1
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Хокейна збірна України отримала нового тренера

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Хокейна збірна України отримала нового тренера

На черговому засіданні Виконавчого комітету Федерації хокею України, яке відбулося 13 листопада, ухвалили рішення про призначення Андрія Срюбко на пост головного тренера збірної України.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Таким чином, Срюбко керуватиме національною командою на чемпіонаті світу-2019 в Дивізіоні IB, де Україна зіграє з Японією, Естонією, Польщею, Румунією та Нідерландами.

Раніше цю посаду обіймав Олександр Савицький.

Найталановитіший український хокеїст змінив громадянство.

Джерело - Федерація хокею України.

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