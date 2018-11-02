В НХЛ новий рекорд - 2 шайби за 2 секунди. ВІДЕО

В матчі Монреаль - Вашингтон був встановлений новий рекорд Національної хокейної ліги.

Хокеїсти клубу Монреаль закинули Вашингтону дві шайби за 2 секунди.

Обидва голи були забиті в кінці третього періоду. За 22 секунди до фінальної сирени при рахунку 4:4 відзначився Макс Домі. Після цього Вашингтон випустив польового гравця замість голкіпера, але пропустив шайбу від Філіпа Дано за 2 секунди після попередньої.

Нагадаємо, у НБА тиждень під знаком рекордів.

Натомість гравець НБА набрав 10 тисяч очок, виходячи з лави для запасних.