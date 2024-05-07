Каррагер: Навіть Манчестер Юнайтед U23 не програв би Кристал Пелесу з таким рахунком

Джерело - Sky Sports.
Колишній футболіст Джеймі Каррагер розніс Манчестер Юнайтед за розгромну поразку в матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Кристал Пелеса.
Його слова передає Sky Sports.
"Це одна з найбільш погано тренованих команд в АПЛ. Це факт. Це не думка. Цифри говорять вам про це. Вони займають останнє місце в лізі за оборонними показниками, нижче, ніж Шеффілд Юнайтед.
Мені важко було повірити, що МЮ виграє сьогодні, але я думав, що Пелес виграє з різницею в 1 чи 2 м'ячі. Кристал Пелес не може перемагати з рахунком 4:0 жодну команду Манчестер Юнайтед.
Навіть гравці МЮ U23, якщо вони в Манчестер Юнайтед, пройшли навчання в академії, їх тренували та навчили грати, не програли б з таким рахунком. Я ніколи не був менеджером або тренером, але я був гравцем, і мене тренували найкращі наставники, тому деякі речі, які я бачу, просто неправильні", — сказав Каррагер.
Нагадаємо, після приголомшливої поразки МЮ посідає 8 місце в чемпіонаті з 54 очками. Крістал Пелес йде 14-м. Зазначимо, що Ман Юнайтед пропустив 81 гол цього сезону у всіх турнірах, що є найвищим показником в історії клубу з 1976-77 років.
Також, вперше в історії "червоні дияволи" програли 13 матчів в одному сезоні АПЛ.