Каррагер: Навіть Манчестер Юнайтед U23 не програв би Кристал Пелесу з таким рахунком

Колишній футболіст Джеймі Каррагер розніс Манчестер Юнайтед за розгромну поразку в матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Кристал Пелеса.

Його слова передає Sky Sports.

"Це одна з найбільш погано тренованих команд в АПЛ. Це факт. Це не думка. Цифри говорять вам про це. Вони займають останнє місце в лізі за оборонними показниками, нижче, ніж Шеффілд Юнайтед.

Мені важко було повірити, що МЮ виграє сьогодні, але я думав, що Пелес виграє з різницею в 1 чи 2 м'ячі. Кристал Пелес не може перемагати з рахунком 4:0 жодну команду Манчестер Юнайтед.

Навіть гравці МЮ U23, якщо вони в Манчестер Юнайтед, пройшли навчання в академії, їх тренували та навчили грати, не програли б з таким рахунком. Я ніколи не був менеджером або тренером, але я був гравцем, і мене тренували найкращі наставники, тому деякі речі, які я бачу, просто неправильні", — сказав Каррагер.