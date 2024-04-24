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Аталанта та Ювентус поборються за другу путівку в фінал Кубку Італії

Сьогодні 08:16 64 0
Аталанта та Ювентус поборються за другу путівку в фінал Кубку Італії
#Аталанта, #Кубок Італії, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

У середу, 24 квітня, відбудеться матч-відповідь півфіналу Кубку Італії з футболу. Аталанта прийматиме Фіорентину в Бергамо.

Перша зустріч завершилася перемогою "фіалок" із рахунком 1:0. Раніше визначився перший фіналіст турніру — Ювентус поступився Лаціо, але вийшов до вирішальної стадії змагання.

Фінал Кубку Італії запланований на 15 травня та відбудеться на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Напередодні Аталанта обіграла Монцу, а Фіорентина виявилася сильнішою за Салернітану в Серії А.

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