Аталанта та Ювентус поборються за другу путівку в фінал Кубку Італії

Джерело - Чемпіон.

У середу, 24 квітня, відбудеться матч-відповідь півфіналу Кубку Італії з футболу. Аталанта прийматиме Фіорентину в Бергамо.

Перша зустріч завершилася перемогою "фіалок" із рахунком 1:0. Раніше визначився перший фіналіст турніру — Ювентус поступився Лаціо, але вийшов до вирішальної стадії змагання.

Фінал Кубку Італії запланований на 15 травня та відбудеться на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Напередодні Аталанта обіграла Монцу, а Фіорентина виявилася сильнішою за Салернітану в Серії А.