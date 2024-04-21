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Евертон Миколенка здолав Ноттінгем Форест: результати матчів АПЛ

Сьогодні 18:02 156 0
Евертон Миколенка здолав Ноттінгем Форест: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Борнмут, #Вест Гем, #Евертон, #Ліверпуль, #Фулгем, #Ноттінгем Форест, #Кристал Пелес

Джерело - Чемпіон.

На 21 квітня заплановано 4 поєдинки в межах 34 туру Англійської Прем’єр-ліги. Один із них уже відбувся — Евертон вдома переміг Ноттінгем Форест. Український захисник Віталій Миколенко провів на полі увесь матч. 

Чемпіонат Англії — АПЛ
34 тур, 21 квітня

Евертон Ноттінгем — Форест 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Гує 29, 2:0 - Макніл 76. 

Також сьогодні пройдуть наступні матчі:

  • 17:00 Кристал Пелес — Вест Гем
  • 17:00 Астон Вілла — Борнмут
  • 18:30 Фулгем  Ліверпуль

Нагадаємо, напередодні Брентфорд не залишив шансів Лутону, Бернлі розгромив Шеффілд Юнайтед, а Вулвергемптон вдома поступився Арсеналу. З результатами попереднього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням

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