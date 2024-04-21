Евертон Миколенка здолав Ноттінгем Форест: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.

На 21 квітня заплановано 4 поєдинки в межах 34 туру Англійської Прем’єр-ліги. Один із них уже відбувся — Евертон вдома переміг Ноттінгем Форест. Український захисник Віталій Миколенко провів на полі увесь матч.

Чемпіонат Англії — АПЛ

34 тур, 21 квітня

Евертон Ноттінгем — Форест 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Гує 29, 2:0 - Макніл 76.

Також сьогодні пройдуть наступні матчі:

17:00 Кристал Пелес — Вест Гем

17:00 Астон Вілла — Борнмут

18:30 Фулгем — Ліверпуль

Нагадаємо, напередодні Брентфорд не залишив шансів Лутону, Бернлі розгромив Шеффілд Юнайтед, а Вулвергемптон вдома поступився Арсеналу. З результатами попереднього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.