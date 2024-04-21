Лівий берег зіграв унічию з Епіцентром: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У неділю, 21 квітня, відбувся один матч другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
Лівий берег зіграв унічию з Епіцентром у "Чемпіонській" групі.
Чемпіонат України - Перша ліга
5 тур, 21 квітня
"Чемпіонська" група
Епіцентр — Лівий берег 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 59 Кристін, 1:1 - 75 Литовченко
Також сьогодні відбудуться ще 3 матчі Першої ліги України:
Група "Чемпіонська":
- 13:30 Нива Бузова — Вікторія
Група "Вибування":
- 12:45 Чернігів — Металіст
- 14:15 Кремінь — Нива Тернопіль
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.
Напередодні Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила МФК Металург.