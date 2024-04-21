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Лівий берег зіграв унічию з Епіцентром: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 13:53 92 0
Лівий берег зіграв унічию з Епіцентром: результати матчів Першої ліги
#Вікторія, #Епіцентр, #Кремінь, #Лівий берег, #Металіст, #Нива Тернопіль, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Чернігів, #Нива Бузова

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 21 квітня, відбувся один матч другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

Лівий берег зіграв унічию з Епіцентром у "Чемпіонській" групі.

Чемпіонат України - Перша ліга
5 тур, 21 квітня
"Чемпіонська" група

Епіцентр — Лівий берег 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Кристін, 1:1 - 75 Литовченко

Також сьогодні відбудуться ще 3 матчі Першої ліги України:

Група "Чемпіонська":

  • 13:30 Нива Бузова — Вікторія

Група "Вибування":

  • 12:45 Чернігів — Металіст
  • 14:15 Кремінь — Нива Тернопіль

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Напередодні Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила МФК Металург.

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