Лівий берег зіграв унічию з Епіцентром: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 21 квітня, відбувся один матч другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

Лівий берег зіграв унічию з Епіцентром у "Чемпіонській" групі.

Чемпіонат України - Перша ліга

5 тур, 21 квітня

"Чемпіонська" група

Епіцентр — Лівий берег 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Кристін, 1:1 - 75 Литовченко

Також сьогодні відбудуться ще 3 матчі Першої ліги України:

Група "Чемпіонська":

13:30 Нива Бузова — Вікторія

Група "Вибування":

12:45 Чернігів — Металіст

14:15 Кремінь — Нива Тернопіль

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Напередодні Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила МФК Металург.