Арсенал Зінченка зустрінеться з Вулвергемптоном, Лутон прийме Брентфорд Ярмолюка: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 квітня, відбудеться три матчі у межах 34 туру Англійської Прем’єр-ліги.

Арсенала Олександра Зінченка на виїзді зіграє проти Вулвергемптона, а Брентфорд Єгора Ярмолюка зустрінеться з Лутоном.

Розклад матчів 34 туру АПЛ на 20 квітня

17:00 Лутон — Брентфорд

17:00 Шеффілд Юнайтед — Бернлі

21:30 Вулвергемптон — Арсенал

Напередодні Челсі Михайла Мудрика розгромив Евертон Віталія Миколенка в 33 турі АПЛ.

Раніше повідомлялося, що англійські клуби не зіграють на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону-2023/24 вперше за дев'ять років.