Арсенал Зінченка зустрінеться з Вулвергемптоном, Лутон прийме Брентфорд Ярмолюка: розклад матчів АПЛ

Головне
Перемоги Костюк і Калініної — неймовірні емоції для українських уболівальників
Сьогодні 12:44 330
Хейні — Гарсія: усе про чемпіонський бій у першій напівсередній вазі за версією WBC
Сьогодні 14:16 646
Бостон Михайлюка зіграє з минулорічним фіналістом, кривдники Сакраменто Леня протистоятимуть Оклахомі: відомі всі пари першого раунду плей-оф НБА
Сьогодні 12:07 892
Ферстаппен виграв історичну кваліфікацію для Ред Булла на Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:59 3032
Костюк зіграє проти восьмої ракетки світу в 1/2 фіналу Штутгарта
Сьогодні 09:25 457
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Китаю
Сьогодні 08:09 3657
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк — Вондроушова
Сьогодні 04:00 676
Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта
Вчора 23:41 13915 6
Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані
Вчора 22:16 8408 2
Київ-Баскет у фантастичному матчі з двома овертаймами переміг Черкаських Мавп у першому поєдинку за бронзу Суперліги
Вчора 20:50 305
Прямі трансляції
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 11:11 390
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 11:05 365
Діназ - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 10:53 502
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 10:21 436
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Сьогодні 02:31 321
Кудрівка-Нива - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Кудрівка-Нива - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 05:30 252
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
18.04.2024 20:14 272
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2326
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 849
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 828

Арсенал Зінченка зустрінеться з Вулвергемптоном, Лутон прийме Брентфорд Ярмолюка: розклад матчів АПЛ

Сьогодні 13:50 98 0
Арсенал Зінченка зустрінеться з Вулвергемптоном, Лутон прийме Брентфорд Ярмолюка: розклад матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 квітня, відбудеться три матчі у межах 34 туру Англійської Прем’єр-ліги. 

Арсенала Олександра Зінченка на виїзді зіграє проти Вулвергемптона, а Брентфорд Єгора Ярмолюка зустрінеться з Лутоном.

Розклад матчів 34 туру АПЛ на 20 квітня

  • 17:00 Лутон — Брентфорд
  • 17:00 Шеффілд Юнайтед — Бернлі
  • 21:30 Вулвергемптон — Арсенал 

Напередодні Челсі Михайла Мудрика розгромив Евертон Віталія Миколенка в 33 турі АПЛ.

Раніше повідомлялося, що англійські клуби не зіграють на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону-2023/24 вперше за дев'ять років. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Китаю Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Китаю 3657
Ферстаппен виграв історичну кваліфікацію для Ред Булла на Гран-прі Китаю Ферстаппен виграв історичну кваліфікацію для Ред Булла на Гран-прі Китаю 3032
Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані 8408 2
Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК 17329 4
Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта 13915 6
Маркевич знищив гравців Карпат після поразки від Інгульця Маркевич знищив гравців Карпат після поразки від Інгульця 1128
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26232
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30723 2
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65911
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 323590
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23809
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 99263