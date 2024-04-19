Астон Вілла та Олімпіакос виявились сильнішими в серіях пенальті: результати матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
18 квітня відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій з футболу.
Італійська Фіорентина в овертаймі дотиснула чеську Вікторію. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.
Астон Вілла в серії післяматчевих пенальті пройшла французький Лілль.
Бельгійський Брюгге впевнено здолав грецький Паок з рахунком 2:0.
Ще один представник Греції Олімпіакос зумів пройти до наступного етапу, перемігши турецький Фенербахче в серії одинадцятиметрових.
Лілль - Астон Вілла 2:1 (1:0) (3:4 - по пенальті) (перший матч 1:2)
Голи: 1:0 - 16 Язіджі, 2:0 - 68 Андре, 2:1 - 87 Кеш
Фіорентина - Вікторія 2:0 (0:0) (перший матч 0:0)
Голи: 1:0 - 92 Гонсалес, 2:0 - 108 Бірагі
ПАОК - Брюгге 0:2 (0:2) (перший матч 0:1)
Голи: 0:1 - 33 Хутгла, 0:2 - 45 Хутгла
Фенербахче - Олімпіакос 1:0 (1:0) (2:3 - по пенальті) (перший матч 2:3)
Голи: 1:0 - 11 Кахведжі
Відтак визначились усі півфіналісти Ліги Конференцій. У наступний етап пройшли Астон Вілла, Фіорентина, Брюгге та Олімпіакос.
Півфінальні пари ЛЄ
- Астон Вілла — Олімпіакос
- Фіорентина — Брюгге
Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).
Нагадаємо, що паралельно відбулись матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.