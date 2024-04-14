Ліверпуль сенсаційно поступився Крістал Пелес: результати 33 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 33 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24, в яких Ліверпуль вдома поступився Крістал Пелес, а Фулгем переграв Вест Гем.

Чемпіонат Англії - АПЛ

33 тур, 13 квітня

Вест Гем — Фулгем 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Перейра, 0:2 - 72 Перейра

Ліверпуль — Крістал Пелес 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 14 Езе

Сьогодні, 14 квітня, відбудеться ще один матч:

18:30. Арсенал — Астон Вілла

Нагадаємо, напередодні Борнмут українця Іллі Забарного відібрав очки у Манчестер Юнайтед, а Ман Сіті розгромив Лутон.