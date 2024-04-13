Поділля перемогло Металург: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 13 квітня, відбувся один матч Першої ліги України з футболу.

Поділля впевнено перемогло Металург.

Чемпіонат України - Перша ліга

4 тур, 12 квітня

Група "вибування"

Поділля — МФК Металург 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 16 Шейн, 1:1 - 22 Кобзар, 2:1 - 43 Корєшков, 3:1 - 65 Савчук

13 квітня відбудуться ще 4 матчі Першої ліги:

12:30 Інгулець — Епіцентр

13:00 Нива Тернопіль — Чернігів

13:30 Вікторія — Прикарпаття

14:30 Буковина — Гірник-Спорт

Прямі трансляції поєдинків доступні на ютуб-каналі ПФЛ.

Нагадаємо, раніше львівські Карпати здолали Лівий берег, а СК Полтава мінімально перемогла Агробізнес.