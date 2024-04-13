Поділля перемогло Металург: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 13 квітня, відбувся один матч Першої ліги України з футболу.
Поділля впевнено перемогло Металург.
Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 12 квітня
Група "вибування"
Поділля — МФК Металург 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 16 Шейн, 1:1 - 22 Кобзар, 2:1 - 43 Корєшков, 3:1 - 65 Савчук
13 квітня відбудуться ще 4 матчі Першої ліги:
- 12:30 Інгулець — Епіцентр
- 13:00 Нива Тернопіль — Чернігів
- 13:30 Вікторія — Прикарпаття
- 14:30 Буковина — Гірник-Спорт
Прямі трансляції поєдинків доступні на ютуб-каналі ПФЛ.
Нагадаємо, раніше львівські Карпати здолали Лівий берег, а СК Полтава мінімально перемогла Агробізнес.