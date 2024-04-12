Джерело - Чемпіон.

У матчі 23 туру Другої ліги відбувся 1 поєдинок. Тростянець та Нива Вінниця не визначили сильнішого.

Чемпіонат України — Друга ліга

23 тур, 12 квітня

Тростянець — Нива Вінниця 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Загорулько, 1:1 - 23 Проданов

Сьогодні, 12 квітня, відбудеться ще кілька матчів у Другій лізі:

12:15. Кремінь-2 — Рух-2

12:30. Реал-Фарма — Звягель

12:30. Чайка — Кудрівка

13:00. Локомотив Київ — Скала-1911

У попередньому турі Звягель переміг ЮКСу, а Локомотив вирвав нічию в Руха 2.