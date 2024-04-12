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Тростянець та Нива Вінниця розписали мирову: результати матчів Другої ліги

Сьогодні 13:56 77 0
Тростянець та Нива Вінниця розписали мирову: результати матчів Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга, #Скала-1911, #ФК Тростянець, #Нива Вінниця, #ФК Чайка, #Кремінь-2, #Кудрівка, #Рух-2, #Локомотив Київ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23 туру Другої ліги відбувся 1 поєдинок. Тростянець та Нива Вінниця не визначили сильнішого.

Чемпіонат України — Друга ліга
23 тур, 12 квітня

Тростянець — Нива Вінниця 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Загорулько, 1:1 - 23 Проданов

Сьогодні, 12 квітня, відбудеться ще кілька матчів у Другій лізі:

  • 12:15. Кремінь-2 — Рух-2
  • 12:30. Реал-Фарма — Звягель
  • 12:30. Чайка — Кудрівка
  • 13:00. Локомотив Київ — Скала-1911

У попередньому турі Звягель переміг ЮКСу, а Локомотив вирвав нічию в Руха 2.

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