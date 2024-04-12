Джерело - Чемпіон.
У матчі 23 туру Другої ліги відбувся 1 поєдинок. Тростянець та Нива Вінниця не визначили сильнішого.
Чемпіонат України — Друга ліга
23 тур, 12 квітня
Тростянець — Нива Вінниця 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 16 Загорулько, 1:1 - 23 Проданов
Сьогодні, 12 квітня, відбудеться ще кілька матчів у Другій лізі:
- 12:15. Кремінь-2 — Рух-2
- 12:30. Реал-Фарма — Звягель
- 12:30. Чайка — Кудрівка
- 13:00. Локомотив Київ — Скала-1911
У попередньому турі Звягель переміг ЮКСу, а Локомотив вирвав нічию в Руха 2.