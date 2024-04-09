Вернидуб-старший — про нічию з Ворсклою: Ми не забили, хоча були класні моменти

Джерело - Чемпіон.

Наставник Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що у його команди були класні моменти, але Ворскла "закрилася" на власній половині, чим не дозволила набрати три очки криворізькому колективу в 23 турі Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2023/24.

Про це він розповів на післяматчовій пресконференції.

"Ми просиділи на їх половині обидва тайми. Після перерви Ворскла грала у пʼять захисників, чесно кажучи, я такого не памʼятаю від них. Усі за лінією мʼяча. В них була конкретна задача: вистояти та не пропустити, чого вони і досягли. А ми не забил. Хоча були класні моменти", – заявив тренер.

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Не дивлячись на недобір очок, Кривбас продовжує бути другим в УПЛ.

Нагадаємо, Шахтар завдяки дублю Артема Бондаренка переграв Рух. Столичне Динамо несподівано втратило очки у грі з ЛНЗ. Також Верес розгромно переміг Оболонь, а Чорноморець у більшості здолав Олександрію.