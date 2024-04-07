Джерело - Чемпіон.

У межах 22 туру Другої ліги чемпіонату України з футболу сезону-20223/24 у неділю, 7 квітня, було проведено три зустрічі.

Карпат-2 і Вінниця не виявили сильнішого (0:0).

Мирівська Дружба зіграла в нульову нічию з Чайкою.

А Звягель здолав клуб ЮКСА з рахунком 2:0.

Чемпіонат України з футболу - Друга ліга

22 тур, 7 квітня

Дружба (Мирівка) — Чайка 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 17' Семенець, 1:1 - 40' Доронін

Звягель — Юкса 0:2 (0:1)

Гол: 0:1 - 29' Ховайко, 0:2 - 71' Демиденко

Карпати-2 (Львів) — Нива (Вінниця) 0:0 (0:0)

Нагадаємо, напередодні київський Локомотив удома зіграв у нічию з Рухом-2.