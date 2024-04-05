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Хуст переграв Чернігів, Кремінь зіграв унічию з Буковиною: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 14:21 135 0
Хуст переграв Чернігів, Кремінь зіграв унічию з Буковиною: результати матчів Першої ліги
#Буковина, #Кремінь, #Лівий берег, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Прикарпаття, #Чернігів, #Хуст

Джерело - Чемпіон.

У межах 3 туру другого етапу Першої ліги України з футболу відбулося 2 матча. Хуст здобув виїзну перемогу над Черніговом, а Кремінь зіграв у нульову нічию з Буковиною.

Чемпіонат України - Перша ліга
3 тур, 5 квітня
Група "Вибування"

Чернігів - Хуст 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Шевчук, 0:2 - 82 Гарнага

Кремінь - Буковина 0:0 (0:0)

Сьогодні, 5 квітня, відбудеться ще 1 матч у Першій лізі:

Група "Чемпіонська":

  • 13:00 Прикарпаття - Лівий берег

Трансляція поєдинку доступна на YouTube-каналі ПФЛ.

Напередодні Лівий берег розгромив Агробізнес, а Карпати перемогли Вікторію у 2 турі другого етапу Першої ліги.

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