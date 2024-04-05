Хуст переграв Чернігів, Кремінь зіграв унічию з Буковиною: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У межах 3 туру другого етапу Першої ліги України з футболу відбулося 2 матча. Хуст здобув виїзну перемогу над Черніговом, а Кремінь зіграв у нульову нічию з Буковиною.
Чемпіонат України - Перша ліга
3 тур, 5 квітня
Група "Вибування"
Чернігів - Хуст 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Шевчук, 0:2 - 82 Гарнага
Кремінь - Буковина 0:0 (0:0)
Сьогодні, 5 квітня, відбудеться ще 1 матч у Першій лізі:
Група "Чемпіонська":
- 13:00 Прикарпаття - Лівий берег
Трансляція поєдинку доступна на YouTube-каналі ПФЛ.
Напередодні Лівий берег розгромив Агробізнес, а Карпати перемогли Вікторію у 2 турі другого етапу Першої ліги.