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Ковалець — про кризис у Поліссі: Потрібно було залишати Калітвінцева

Сьогодні 10:04 92 0
Ковалець — про кризис у Поліссі: Потрібно було залишати Калітвінцева
#Полісся, #Сергій Ковалець

Джерело - УПЛ ТБ.

Український тренер Сергій Ковалець вважає зміну наставника головною причиною невдач житомирського Полісся у весняній частині сезону.

Таку думку фахівець висловив у коментарі для УПЛ ТБ.

"Причини невдач Полісся? Команда тільки вийшла в Українську Прем'єр-Лігу, вже потрапила у півфінал Кубка. На мою думку, потрібно було залишити Калітвінцева біля керма. Але, звісно, вирішує керівництво клубу. І це було їхнє рішення. Але все одно в них є шанси поборотися за трофей. По ходу сезону дуже важко приймати команду, адже потрібно розібратися, в чому причина невдач. Мені подобається ця команда, хороша атмосфера на стадіоні. У них все ще може бути", - cказав Ковалець.

Раніше ми повідомляли, що колишній тренер Карпат може зайняти посаду директора академії Полісся.

Нагадаємо, в останньому турі чемпіонату України житомирці розгромно програли Чорноморцю.

Полісся наразі посідає 6 місце в турнірній таблиці з 33 очками. Відставання від найближчого Руха становить 6 залікових пунктів.

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