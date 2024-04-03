Ковалець — про кризис у Поліссі: Потрібно було залишати Калітвінцева

Український тренер Сергій Ковалець вважає зміну наставника головною причиною невдач житомирського Полісся у весняній частині сезону.

Таку думку фахівець висловив у коментарі для УПЛ ТБ.

"Причини невдач Полісся? Команда тільки вийшла в Українську Прем'єр-Лігу, вже потрапила у півфінал Кубка. На мою думку, потрібно було залишити Калітвінцева біля керма. Але, звісно, вирішує керівництво клубу. І це було їхнє рішення. Але все одно в них є шанси поборотися за трофей. По ходу сезону дуже важко приймати команду, адже потрібно розібратися, в чому причина невдач. Мені подобається ця команда, хороша атмосфера на стадіоні. У них все ще може бути", - cказав Ковалець.