Головне
Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC
Сьогодні 01:49 52723 7
Рівне-ОШВСМ завоювало бронзу жіночої Суперліги в Фіналі чотирьох
Сьогодні 14:36 150
Російським та білоруським атлетам не будуть раді у Парижі під час Олімпіади – очільниця міста
Сьогодні 11:48 195
Богачук – Мендоса: огляд бою
Сьогодні 11:19 400
Невичерпні італо-іспанські можливості з Циганковим на чолі: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 9,69
Сьогодні 11:17 290
Фундора у кривавому чемпіонському бої переміг Цзю
Сьогодні 08:02 19251
Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу
Сьогодні 02:13 13197 1
Богачук – Мендоса: Як це було
Сьогодні 01:49 7867
NAVI зіграють у фіналі PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Сьогодні 01:23 842
Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Мальоркою, Барселона дотисла Лас-Пальмас: результати матчів 30 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:31 1078
Прямі трансляції

Гвардіола – про матч з Реалом: Ми граємо кожні три дні, а у мадридців – 9 діб на підготовку

Футболісти Ман Сіті дуже втомилися
Сьогодні 13:50 187 0
Гвардіола – про матч з Реалом: Ми граємо кожні три дні, а у мадридців – 9 діб на підготовку
#Жузеп Гвардіола

Джерело - Manchester Evening News.

Головний тренер Жузеп Гвардіола розлючений розкладом матчів Манчестер Сіті напередодні протистояння з Реал Мадрид у чвертьфіналі Ліги чемпіонів сезону 2023/24.

Його коментар публікує Manchester Evening News.

"Ми граємо кожні три дні. Такий календар завжди у нас. А Реал має дев'ять днів на підготовку до нас. Дев'ять!

Ми багато разів грали у чвертьфіналах. І щоразу після матчу-відповіді в середу змушені виходити на поле в суботу. Постійно. Ти граєш на виїзді - наприклад, у Дортмунді. Повертаєшся у четвер увечері, а в п'ятницю потягом чи літаком дістаєшся до Лондона, витрачаєш на це чотири або п'ять годин. І в суботу ми граємо проти Ліверпуля, Челсі чи будь-якої іншої прекрасної команди.

Ми дуже втомилися", - журиться іспанський наставник.

31 березня Ман Сіті зіграє проти Арсеналу, 3 квітня - з Астон Віллою, 6 квітня - проти Крістал Пелас. 9 квітня на Сіті чекає гостьовий матч проти Реала в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше ми повідомляли, що український голкіпер Реалу Андрій Лунін потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу ЛЧ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фундора у кривавому чемпіонському бої переміг Цзю Фундора у кривавому чемпіонському бої переміг Цзю 19251
Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC 52723 7
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics 6435 1
Богачук – Мендоса: Як це було Богачук – Мендоса: Як це було 7867
Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу 13197 1
Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції 5675 1
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13638
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 321561
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36383 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359078
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57321 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 338971 9