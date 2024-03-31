Гвардіола – про матч з Реалом: Ми граємо кожні три дні, а у мадридців – 9 діб на підготовку

Головний тренер Жузеп Гвардіола розлючений розкладом матчів Манчестер Сіті напередодні протистояння з Реал Мадрид у чвертьфіналі Ліги чемпіонів сезону 2023/24.

Його коментар публікує Manchester Evening News.

"Ми граємо кожні три дні. Такий календар завжди у нас. А Реал має дев'ять днів на підготовку до нас. Дев'ять!

Ми багато разів грали у чвертьфіналах. І щоразу після матчу-відповіді в середу змушені виходити на поле в суботу. Постійно. Ти граєш на виїзді - наприклад, у Дортмунді. Повертаєшся у четвер увечері, а в п'ятницю потягом чи літаком дістаєшся до Лондона, витрачаєш на це чотири або п'ять годин. І в суботу ми граємо проти Ліверпуля, Челсі чи будь-якої іншої прекрасної команди.

Ми дуже втомилися", - журиться іспанський наставник.