Гвардіола – про матч з Реалом: Ми граємо кожні три дні, а у мадридців – 9 діб на підготовку

Джерело - Manchester Evening News.
Головний тренер Жузеп Гвардіола розлючений розкладом матчів Манчестер Сіті напередодні протистояння з Реал Мадрид у чвертьфіналі Ліги чемпіонів сезону 2023/24.
Його коментар публікує Manchester Evening News.
"Ми граємо кожні три дні. Такий календар завжди у нас. А Реал має дев'ять днів на підготовку до нас. Дев'ять!
Ми багато разів грали у чвертьфіналах. І щоразу після матчу-відповіді в середу змушені виходити на поле в суботу. Постійно. Ти граєш на виїзді - наприклад, у Дортмунді. Повертаєшся у четвер увечері, а в п'ятницю потягом чи літаком дістаєшся до Лондона, витрачаєш на це чотири або п'ять годин. І в суботу ми граємо проти Ліверпуля, Челсі чи будь-якої іншої прекрасної команди.
Ми дуже втомилися", - журиться іспанський наставник.
31 березня Ман Сіті зіграє проти Арсеналу, 3 квітня - з Астон Віллою, 6 квітня - проти Крістал Пелас. 9 квітня на Сіті чекає гостьовий матч проти Реала в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Раніше ми повідомляли, що український голкіпер Реалу Андрій Лунін потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу ЛЧ.