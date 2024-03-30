Хуст з камбеком вирвав перемогу над Гірником-Спортом: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі чемпіонської групи української Першої ліги Хуст вдома святкував перемогу над командою Гірник-Спортом

Чемпіонат України - Перша ліга

2 тур, 30 березня

Група вибування

Хуст - Гірник-Спорт 4:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Черткоєв, 0:2 - 52 Студенко, 1:2 - 57 Чабан, 2:2 - 66 Діянчук, 3:2 - 69 Борисенко, :2 - 90 Чабан

Сьогодні у Першій лізі грається ще чотири матчі:

13:00. Нива (Т) - Діназ

13:30. Буковина - Чернігів

12:30. СК Полтава - Епіцентр

14:00. Інгулець - Кудрівка-Нива

Напередодні Лівий берег розгромив Агробізнес, а Карпати перемогли Вікторію у 2 турі другого етапу Першої ліги.