Головне
Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь в 22 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 520
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
Сьогодні 15:10 155
Богачук – Мендоса: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:39 1076
12 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Сьогодні 11:32 460
Богачук і Мендоса провели фінальне зважування та битву поглядів
Сьогодні 10:25 435
Чемпіон ставить на Богачука
Сьогодні 09:41 309
Надії Полісся та рецепт одужання Динамо: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,79
Сьогодні 07:30 423
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сьогодні 04:02 922
Сіннер познущався над росіянином Мєдвєдєвим у півфіналі Мастерса в Маямі
Вчора 22:56 1440
Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ
Вчора 21:00 779
Прямі трансляції
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 12:08 749
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
28.03.2024 12:45 356
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 08:40 364
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 06:38 544
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
28.03.2024 05:00 318

Буковина розгромила Чернігів: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 15:36 375 0
Буковина розгромила Чернігів: результати матчів Першої ліги
#Буковина, #Гірник Спорт, #Епіцентр, #Інгулець, #Нива Тернопіль, #СК Полтава, #Чернігів, #Хуст, #Кудрівка-Нива

Джерело - Чемпіон.

30 березня в 2 турі другого етапу української Першої ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат України - Перша ліга
2 тур, 30 березня
Група "Вибування"

Хуст - Гірник-Спорт 4:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Черткоєв, 0:2 - 52 Студенко, 1:2 - 57 Чабан, 2:2 - 66 Діянчук, 3:2 - 69 Борисенко, 4:2 - 90 Чабан

Нива - Діназ 1:4 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Сейтхалілов, 1:1 - 31 Волохатий, 1:2 - 68 Ткачук, 1:2 - 72 Мораренко, 1:3 - 90+2 Мораренко

Буковина - Чернігів 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Кривобороденко (авт), 2:0 - 53 Гончарук, 3:0 - 65 Андрейчук, 4:0 - 80 Андрейчук

Сьогодні у Першій лізі грається ще два матчі:

  • 13:00. СК Полтава - Епіцентр
  • 14:00. Інгулець - Кудрівка-Нива

Напередодні Лівий берег розгромив Агробізнес, а Карпати перемогли Вікторію у 2 турі другого етапу Першої ліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Прометей не залишив шансів для Юридичної Академії та вийшов у фінал Суперліги Прометей не залишив шансів для Юридичної Академії та вийшов у фінал Суперліги 2327
Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі 8101
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 3548
Всупереч усьому: віцепрезидент Кривбаса заявив, що команда все одно гратиме у Кривому Розі Всупереч усьому: віцепрезидент Кривбаса заявив, що команда все одно гратиме у Кривому Розі 2232
Епіцентр-Подоляни стали другими фіналістами Суперліги Епіцентр-Подоляни стали другими фіналістами Суперліги 5205
NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 5035 2
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60986
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 97700
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36283
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29307
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20915 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 137215 2