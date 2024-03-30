Буковина розгромила Чернігів: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

30 березня в 2 турі другого етапу української Першої ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат України - Перша ліга

2 тур, 30 березня

Група "Вибування"

Хуст - Гірник-Спорт 4:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Черткоєв, 0:2 - 52 Студенко, 1:2 - 57 Чабан, 2:2 - 66 Діянчук, 3:2 - 69 Борисенко, 4:2 - 90 Чабан

Нива - Діназ 1:4 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Сейтхалілов, 1:1 - 31 Волохатий, 1:2 - 68 Ткачук, 1:2 - 72 Мораренко, 1:3 - 90+2 Мораренко

Буковина - Чернігів 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Кривобороденко (авт), 2:0 - 53 Гончарук, 3:0 - 65 Андрейчук, 4:0 - 80 Андрейчук

Сьогодні у Першій лізі грається ще два матчі:

13:00. СК Полтава - Епіцентр

14:00. Інгулець - Кудрівка-Нива

Напередодні Лівий берег розгромив Агробізнес, а Карпати перемогли Вікторію у 2 турі другого етапу Першої ліги.