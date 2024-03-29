Львівські Карпати перемогли Вікторію: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Львівські Карпати завдяки одному голу здолали Вікторію у групі "Чемпіонська" в другому турі другого етапу Першої ліги з футболу.

Раніше ФСК Маріуполь і Прикарпаття зіграли внічию в чемпіонській групі, а Поділля перемогло Кремінь у "Вибуванні".

Чемпіонат України - Перша ліга

2 тур, 29 березня

Група "Чемпіонська"

Карпати Львів - Вікторія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 6' Костенко

ФСК Маріуполь - Прикарпаття 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Зубков, 1:1 - 16 Швець

Чемпіонат України - Перша ліга

2 тур, 29 березня

Група "Вибування"

Поділля - Кремінь 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9' Глоба, 1:1 - 27' Савчук, 2:1 - 56' Боженар, 3:1 - 63' Куліш

Сьогодні, 29 березня, проходить ще один матч Першої ліги: Лівий берег - Агробізнес.