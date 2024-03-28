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Екснаставник Шахтаря може очолити Марсель

Сьогодні 11:40 168 0
Екснаставник Шахтаря може очолити Марсель
#Лілль, #Ліон, #Марсель, #Шахтар, #Паулу Фонсека

Джерело - L’Équipe.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека може очолити Марсель у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє L’Équipe.

Зазначається, що керівництво клубу хотіло запросити спеціаліста ще минулого літа, однак тоді вибір зупинився на Марселіно.

Окрім Марселя на португальського наставника претендує Ліон. Власнику команди подобається варіант з Фонсекою в якості майбутнього тренера.

Наразі португалець очолює Лілль і хотів би тренувати його і надалі. Рішення щодо свого майбутнього спеціаліст прийме після зустрічі з президентом клубу Олів’є Летангом.

Зазначимо, що наступний матч підопічні Фонсеки проведуть 29 березня проти Ланса у 27 турі Ліги 1. У минулому турі Лілль зіграв унічию з Брестом. Наразі команда посідає 4 сходинку в турнірній таблиці.

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