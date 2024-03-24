Джерело - Чемпіон.
Реал Фарма зіграла внічию з командою ЮКСА у матчі 20 туру української Другої ліги з футболу.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат України - Друга ліга
20 тур, 23 березня
Реал Фарма - ЮКСА 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Гоуларт, 1:1 - 68 Марченко
Сьогодні, 24 березня, в Другій лізі відбувається ще два матчі:
- 13:00. Дружба - Локомотив
- 13:30. Скала 1911 - Нива (Вінниця)
Напередодні Звягель впевнено переміг Кремінь-2, а Тростянець зіграв внічию з Рухом-2 в 20 турі Другої ліги.