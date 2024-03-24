Джерело - Чемпіон.

Реал Фарма зіграла внічию з командою ЮКСА у матчі 20 туру української Другої ліги з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - Друга ліга

20 тур, 23 березня

Реал Фарма - ЮКСА 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Гоуларт, 1:1 - 68 Марченко

Сьогодні, 24 березня, в Другій лізі відбувається ще два матчі:

13:00. Дружба - Локомотив

13:30. Скала 1911 - Нива (Вінниця)

Напередодні Звягель впевнено переміг Кремінь-2, а Тростянець зіграв внічию з Рухом-2 в 20 турі Другої ліги.