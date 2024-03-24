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Реал Фарма та ЮКСА не виявили сильнішого: результати матчів 20 туру Другої ліги

Сьогодні 14:29 85 0
Реал Фарма та ЮКСА не виявили сильнішого: результати матчів 20 туру Другої ліги
#Локомотив, #Реал Фарма, #Скала-1911, #Нива Вінниця, #ФК ЮКСА, #Дружба

Джерело - Чемпіон.

Реал Фарма зіграла внічию з командою ЮКСА у матчі 20 туру української Другої ліги з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. 

Чемпіонат України - Друга ліга
20 тур, 23 березня

Реал Фарма - ЮКСА 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Гоуларт, 1:1 - 68 Марченко

Сьогодні, 24 березня, в Другій лізі відбувається ще два матчі:

  • 13:00. Дружба - Локомотив
  • 13:30. Скала 1911 - Нива (Вінниця)

Напередодні Звягель впевнено переміг Кремінь-2, а Тростянець зіграв внічию з Рухом-2 в 20 турі Другої ліги.

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