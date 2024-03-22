Італійський клуб опублікував спільний пост із акаунтом збірної Росії

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України з футболу та італійського Дженоа Руслан Малиновський обурився спільним постом свого колишнього клубу Аталанта з акаунтом національної збірної Росії.

Руслан написав: "Ганьба вам".

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Український футболіст виступав за Аталанту чотири сезони (з 2019 по 2023 роки), а клуб із Бергамо підтримав свого півзахисника з Росії та всю збірну країни-терористки спільним колабом на третьому році повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, збірна України з Малиновським, який вийшов на заміну, переграла Боснію на виїзді - 2:1. Все вирішили голи форвардів Романа Яремчука та Артема Довбика на 85-й і 88-й хвилині гри.

26 березня підопічні Сергія Реброва в Польщі (у номінально домашньому матчі) зіграє з Ісландією в фіналі плей-оф за вихід на Євро-2024.