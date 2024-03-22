Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України успішно стартувала у відборі до чемпіонату Європи, здобувши п’ять перемог у п’яти матчах. Особливо пам’ятним є тріумф над Англією з переможним голом у компенсований час. На березневому зборі команда Унаї Мельгоси матиме змогу продовжити переможну серію.

Збірна зіграє два поєдинки — товариський матч із Марокко U-23 (22 березня) та матч відбору на Євро з Азербайджаном (26 березня). До ігор "молодіжка" підходить без двох лідерів та з багатьма новачками. У матеріалі — оцінюємо склад та перспективи команди в наступних поєдинках.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Павло Ісенко (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо, Яків Кінарейкін (Дніпро-1).

Захисники: Ілля Крупський (Ворскла), Костянтин Вівчаренко (Динамо), Арсеній Батагов (Зоря), Артем Смоляков (Полісся), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва — Рух), Володимир Салюк (Чорноморець).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Євген Павлюк (Ворскла), Назар Волошин, Антон Царенко (обидва — Динамо), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва — Дніпро-1), Олександр Яцик (Зоря), Максим Хлань (Лехія, Польща), Борис Крушинський (Полісся), Євген Пастух, Ілля Квасниця (обидва — Рух), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Максим Брагару (Чорноморець).

Нападники: Ігор Горбач (Зоря), Ігор Краснопір (Оболонь).

Втрати та новачки

Ми вже звикли, що давно не є гравцями "молодіжки" Ілля Забарний та Георгій Судаков, а тепер тренер національної команди Сергій Ребров забрав у Мельгоси ще й Володимира Бражка та Владислава Ваната. Збірна залишилася без ключового гравця опорної зони та основного нападника. Не отримав запрошення Богдан В’юнник, який довгий час вирішував справи з переходом із Шахтаря до польської Лехії.

Владислав Ванат

Також чимало молодих футболістів викликані до олімпійської збірної Руслана Ротаня. Серед них – голкіпер Колоса Кирило Фесюн. Воротар набрав фантастичну форму в нинішньому сезоні (10 сухих матчів), але Мельгоса показав, що на позиції першого номера бачить Руслана Нещерета, який програв конкуренцію Георгію Бущану в "Динамо".

На фоні втрат у "молодіжку" викликані кілька нових гравців: Ісенко, Крупський, Царенко, Пастух (про його виклик повідомили на сайті Руха), Крушинський, Горбач — усі вони вперше тренуватимуться під керівництвом Мельгоси. Шанс на камбек отримав Максим Хлань, який востаннє викликався ще рік тому.

Хто гратиме

Товариська гра з Марокко допоможе розширити ростер футболістів на офіційні поєдинки. Мельгоса за час тренерства визначив чітку обойму із 15-16 футболістів, яким довіряв найбільше ігрового часу. Зараз із цього списку випало мінімум троє гравців, відтак не завадить поповнити його новими іменами. У грі з марокканцями варто очікувати ротації складу, про що в інтерв’ю пресслужбі УАФ заявив сам головний тренер.

Унаї Мельгоса

Очевидно, що пріоритетним є позитивний результат у грі з Азербайджаном. Збірна України, обігравши Англію, отримала нагоду вийти на турнір із першого місця. Тепер потрібно запобігти безглуздим втратам очок із нижчими за класом суперниками. Нагадаємо, у першому матчі між цими збірними українці перемогли 1:0. Тоді "молодіжка" мала серйозні проблеми з реалізацією моментів, хоча тактично переграла суперника. Єдиний гол із пенальті азербайджанцям забив капітан Бражко.

Володимир Бражко (17 номер)

Його відсутність стане найбільшою дилемою для тренерів, адже рівноцінної заміни наразі немає. У грі збірної U-21 роль опорника стала ключовою – саме гравець Динамо найактивніше зв’язував атаку та захист. Серед потенційних замін є аж п’ять прізвищ — Яцик, Павлюк, Крушинський, Варфоломєєв, Пастух. Троє останніх за збірну ще не грали.

Якщо спиратися на досвід, то найбільш імовірним є наступний варіант — вихід в основі Євгена Павлюка, який найбільше знайомий із філософією Мельгоси. Проте на сьогодні більш впевнену гру демонструє довикликаний Пастух. Це гравець із хорошими фізичними даними та витонченим пасом. Втім, за відсутності Бражка роль розігруючого перейде до центрбека Батагова.

Втрату Ваната повинен компенсувати Краснопір. У форварда два голи за збірну, нині він пристойно виглядає в УПЛ. На підміну є Горбач, який став однією з небагатьох світлих плям у грі Зорі, забивши три м’ячі в єврокубках. Щодо решти позицій, то особливих змін не відбулося — ключові гравці в списку.

Обойма збірної України U-21

Потенційні кандидати на підсилення

Після зимової перерви хорошу гру в УПЛ показує гравець Кривбаса Денис Кузик. Правий вінгер забив два м’ячі в чотирьох іграх, але залишився непомітним на фоні Квасниці та Брагару. Ні в молодіжну, ні в олімпійську збірну не потрапив воротар Руха Дмитро Ледвій. Він має стабільну ігрову практику на відміну від Нещерета чи Кінарейкіна. Львівська команда йде п’ятою в чемпіонаті, але на голкіпера, який видав непогані поєдинки після міжсезоння, досі не звернули увагу тренери.

Взаємодія збірних команд

З приходом Мельгоси нарешті налагодилася вертикаль збірних — молодіжна та національна команди грають за однією моделлю, що полегшує перехід футболістів на вищий рівень. Востаннє таке було, ще коли "молодіжку" очолював Руслан Ротань, а національну команду — Андрій Шевченко.

Не дивно, що саме гравців молодіжної збірної Ребров запросив на березневий передпідготовчий збір. Нагадаємо, поки до національної команди не приєдналися легіонери, під керівництвом Сергія Станіславовича тренувалися Рубчинський, Очеретько, Волошин, Нещерет, Батагов та Вівчаренко.

Вертикаль збірних поступово наближає наш футбол до європейського рівня. У молодіжній команді нині є кілька кандидатів на підвищення. Приміром, Ярмолюк, Рубчинський, Квасниця, Батагов можуть претендувати на виклик упродовж року. Також варто відзначити тенденцію, що практично всі футболісти U-21 мають ігрову практику у своїх клубах.

Єгор Ярмолюк

Щодо шансів "молодіжки" в березневих матчах, то навіть за відсутності Ваната та Бражка, команда повинна перемагати в Азербайджані. Клас наших гравців значно вищий, ніж у суперника. А в грі з Марокко очікуємо на експерименти та дебют нових футболістів.

Дмитро Климчук