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Боснія і Герцеговина — Україна 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:17 5087 0
Боснія і Герцеговина — Україна 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Збірна України грає проти збірної Боснії і Герцеговини у матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Матч відбувається на стадіоні "Белино поле" в Зениці.

Наш сайт проводить текстову трансляцію поєдинку в цій публікації.

34' Бражко головою вибив м'яч в аут після подачі зі стандарту.

33' Черговий фол у нашій зустрічі. На цей Бражко притримав Демировича.

32' Зазначимо, що в паралельному матчі Ізраїль вийшов вперед у матчі з Ісландією. Саме в цій грі визначиться майбутній суперник переможця поєдинку Боснія і Герцеговина - Україна.

31' Зубков виконував навіс, знову боснійці вдало діють під час стандартів.

30' Бражко заробляє штрафний у боротьбі з Хайрадиновичем.

29' Судаков намагався видати розрізну передачу через пів поля, Колошинац у підкаті перехопив пас.

28' Зубков активно пресингував Колошинаца і порушив правила.

27' Невдало Довбик скинув головою м'яч, господарі розпочинають власну атаку.

26' Жовту картку отримує Газибегович за активні суперечки з арбітром. Намагався заробити боснієць штрафний, однак свисток судді промовчав.

25' Пішла подача з корнеру, однак фіксує боковий арбітр офсайд у Зінченка.

24' Мудрик виконував навіс зі стандарту - боснійці вибивають м'яч на кутовий.

23' Забарний взяв на себе гру після тривалого розіграшу м'яча і заробив штрафний перед карним майданчиком суперника.

22' Конопля пробивав з льоту по воротах, однак вище воріт пішов м'яч.

21' Мудрик на швидкості прорвався у штрафний майданчик і виконував простріл, боснійці відбиваються.

20' Дедичу надають допомоги за межами поля, гра продовжується.

19' Судаков ефектно пройшов кількох суперників у центрі, але віддав неточну передачу.

18' Мудрик виконував навіс з правого флангу. Воротар вийшов з воріт та забрав м'яч до рук.

17' Пішла подача зі стандарту - невдало, ніхто не дістався до м'яча.

16' Матвієнко тримав Демировича за футболку. Штрафний для господарів та жовта картка для українського захисника.

15' Обігрувалися гравці збірної України перед штрафним майданчиком суперника, але до удару справа не дійшла.

14' Зубков упав на фланзі після боротьби, свисток судді мовчить.

13' Забарний виконував закидання на Зінченка, але Олександр не зміг зберегти м'яч у межах поля.

12' Цимирот порушив правила у центрі поля проти Судакова.

11' Цимирот виконував простріл з правого флангу, але Лунін забарв м'яч у руки.

10' Судаков підібрав м'яч після подачі Мудрика і намагався пробивати з-за меж штрафного майданчика - вище воріт.

9' Колошинац на фланзі відмахнувся від Зубкова. Жовта картка захиснику збірної Боснії і Герцеговини.

8' Хаджикадунич невдало пробив головою після подачі зі стандарту.

7' Мудрик невдало зіграв у дриблінгу і втратив м'яч, Михайло повернувся у захист і порушив правила.

6' Забарний класно у підкаті зіграв у штрафному майданчику і не дав Газибеговичу виконати простріл.

5' Пішла подача в штрафний майданчик збірної України, однак підопічні Сергія Реброва відбиваються.

4' Забарний порушив правила проти Демировича, чимало боротьби на початку поєдинку.

3' Бражко грубо зіграв у пресингу, штрафний виконають боснійці.

2' Зубков віддав невдалу передачу на Коноплю - аут для господарів.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Боснії і Герцеговини.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Підопічні Сергія Реброва проводять передматчеву розминку.

Напередодні визначилися стартові склади команд:

Боснія і Герцеговина: Шехич, Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Газибегович, Дедич, Хайрадинович, Крунич, Цимирот, Демирович, Джеко

Запасні: Василь, Пирич, Чивич, Гусейнбашич, Аднан Ковачевич, Муякич, Башич, Варешанович, Рахманович, П'янич, Превл'як, Табакович

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко, Бражко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик

Запасні: Бущан, Трубін, Михайліченко, Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Маліновський, Гуцуляк, Ванат, Яремчук

Факти про матч

  • Обидві команди не змогли відібратися у фінальну частину Євро через кваліфікаційний турнір, а потрапили до матчів плей-оф за квотою Ліги націй шляхом B;
  • Переможець матчу зіграє у фіналі стиків проти переможця іншого півфіналу — Ізраїль — Ісландія;
  • У попередніх 27 матчах у відборі Євро Україна поступилася лише 4 рази — збірним Італії, Англії та двічі Іспанії;
  • Збірна України брала участь в останніх чотирьох чемпіонатах Європи — причому на Євро-2016 команда пройшла через плей-оф;
  • Жоден з останніх 12 домашніх матчів Боснії і Герцеговини не завершився внічию (по 6 перемог і поразок).

Пряма трансляція

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