Левандовський: Барселона зіграла найкращий матч сезону

Гравці Барселони грали простіше в матчі проти Атлетико та змогли показати кращу гру.

Таку думку висловив нападник "блау-гранас" Роберт Левандовський.

"Можливо - це найкраща наша гра у сезоні. Я не впевнений. Але найголовніше, що ми дуже добре зіграли з перших хвилин, тримаючи гру під контролем та забивши три голи на полі Атлетико.

Хороша гра. Дуже радий, причому не лише голу, а й двом результативним передачам. Якщо ми граємо простіше – показуємо кращу гру.

Думаю, за останні два, три, чотири тижні ми трохи змінили наші тренування, зробивши їх інтенсивнішими. Фізично зараз теж почуваюся дуже добре. Мої товариші по команді, вірю, теж.

Ми хочемо зробити крок уперед. Зараз у нас є кілька тижнів перерви у збірній, після якої хочемо зробити ще один крок. Цей момент дуже важливий. Ми хочемо не лише перемагати, а й грати краще, – сказав Левандовський.