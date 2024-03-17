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Баєр переміг Фрайбург у результативному матчі 26 туру Бундесліги

Сьогодні 18:26 90 0
Баєр переміг Фрайбург у результативному матчі 26 туру Бундесліги
#Айнтрахт Франкфурт, #Боруссія Дортмунд, #Фрайбург, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

У 26 турі німецької Бундесліги з футболу 17 березня відбувся один матч із двох запланованих.

Леверкузенський Баєр на виїзді переміг у результативній зустрічі Фрайбург 3:2.

Гості лідирували впродовж усього матчу та цією перемогою зміцнили свою лідируючу позицію в турнірній табліці головної німецької ліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
26 тур, 17 березня

Фрайбург - Баєр Леверкузен - 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 2' Вірц, 1:1 - 10' Доан, 1:2 40' Гложек, 1:3 - 53' Шик 2:3 - 79' Кайтель.

Зазначимо, в іншому матчі дня зустрінуться Боруссія Дортмунд і Айнтрахт Франкфурт.

Початок гри о 18:30. 

Нагадаємо, автора першого голу в зустрічі Флоріана Віртца втретє за сезон визнали найкращим гравцем місяця в Бундеслізі.

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