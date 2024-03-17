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Вест Гем і Астон Вілла розписали нічию в єдиному матчі 29 туру Прем'єр-ліги

Сьогодні 18:06 155 0
Вест Гем і Астон Вілла розписали нічию в єдиному матчі 29 туру Прем'єр-ліги
#Астон Вілла, #Вест Гем

Джерело - Чемпіон.

У єдиному матчі 17 березня 29 туру англійської Прем'єр-ліги зустрічалися Вест Гем і Астон Вілла.

Гра закінчилася з нічійним результатом 1:1.

Зазначимо, частина зустрічей туру цього ігрового дня перенесена через матчі Кубку Англії: Евертон - Ліверпуль і Брайтон - Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
29 тур, 17 березня

Вест Гем - Астон Вілла - 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29' Антоніо, 1:1 - 79' Дзаньоло.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик сьогодні вийшов у старті та допоміг Челсі пройти до півфіналу Кубку.

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