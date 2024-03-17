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Монако та Лілль зіграли свої матчі внічию: результати 26 туру Ліги 1

Сьогодні 18:01 111 0
Монако та Лілль зіграли свої матчі внічию: результати 26 туру Ліги 1
#Брест, #Клермон, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Лор'ян, #Марсель, #Мец, #Монако, #Монпельє, #ПСЖ, #Реймс, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

У 26 турі французької Ліги 1 з футболу 17 березня вже відбулися чотири зустрічі з запланованих шести.

Було зафіксовано по дві нічії та перемоги з однаковим рахунком 2:1. У кожній грі забивалися голи.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
26 тур, 17 березня

Брест - Лілль - 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 67' Девід, 1:1 - 79' Сатріано.

Клермон - Гавр - 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 12' Мухаммед Чам, 1:1 - 45+1' Аю, 2:1 - 45+4' Мухаммед Чам (пен.).

Монако - Лор'ян - 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 1' Сінго, 1:1 - 27' Менді, 2:1 - 60' Фофана, 2:2 - 90+5' Бакайоко.

Реймс - Мец - 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 3' Двакіте, 1:1 - 14' Атта, 2:1 - 79' Іто.

Розклад інших поєдинків 26 туру Ліги 1 на 17 березня:

  • 18:05. Ренн - Марсель
  • 21:45. Монпельє - ПСЖ
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