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Марсель програв Ренну, Монако та Лілль зіграли свої матчі внічию: результати 26 туру Ліги 1

Сьогодні 19:59 242 0
Марсель програв Ренну, Монако та Лілль зіграли свої матчі внічию: результати 26 туру Ліги 1
#Брест, #Клермон, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Лор'ян, #Марсель, #Мец, #Монако, #Монпельє, #ПСЖ, #Реймс, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

У 26 турі французької Ліги 1 із футболу сьогодні відбулися п'ять зустрічей із запланованих шести.

Ренн переміг Марсель. Гра завершилася з рахунком 2:0.

Раніше було зафіксовано по дві нічії (у матчах Монако та Лілля) та перемоги з однаковим рахунком 2:1. У кожній грі дня забивалися голи.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
26 тур, 17 березня

Ренн - Марсель 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 21' Тер'є, 2:0 - Буріжо (пен.).

Брест - Лілль - 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 67' Девід, 1:1 - 79' Сатріано.

Клермон - Гавр - 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 12' Мухаммед Чам, 1:1 - 45+1' Аю, 2:1 - 45+4' Мухаммед Чам (пен.).

Монако - Лор'ян - 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 1' Сінго, 1:1 - 27' Менді, 2:1 - 60' Фофана, 2:2 - 90+5' Бакайоко.

Реймс - Мец - 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 3' Двакіте, 1:1 - 14' Атта, 2:1 - 79' Іто.

Залишилося зіграти заключний матч туру: Монпельє - ПСЖ. Початок - о 21:45.

Нагадаємо, ПСЖ має намір провести обмін півзахисниками з Манчестер Сіті. 

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