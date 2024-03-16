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#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У межах 29 туру італійської Серії А відбулося 3 поєдинки.

Чемпіонат Італії - Серія А
29 тур, 16 березня

Монца - Кальярі 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Мальдіні

Удінезе - Торіно 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Сапата, 0:2 - 53 Влашич

Салернітана - Лечче 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 17 автогол Дьомбер

Сьогодні відбудеться ще одна зустріч у чемпіонаті Італії:

  • 21:45 Фрозіноне - Лаціо

Напередодні Емполі з Віктором Коваленом мінімально програв Болоньї. Для українця це був матч у сезоні, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.

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