Джерело - Чемпіон.
У межах 29 туру італійської Серії А відбулося 3 поєдинки.
Чемпіонат Італії - Серія А
29 тур, 16 березня
Монца - Кальярі 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 41 Мальдіні
Удінезе - Торіно 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Сапата, 0:2 - 53 Влашич
Салернітана - Лечче 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 17 автогол Дьомбер
Сьогодні відбудеться ще одна зустріч у чемпіонаті Італії:
- 21:45 Фрозіноне - Лаціо
Напередодні Емполі з Віктором Коваленом мінімально програв Болоньї. Для українця це був матч у сезоні, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.