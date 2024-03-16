Джерело - Чемпіон.
У межах 29 туру іспанської Ла Ліги відбулося 2 поєдинки.
Зокрема, Реал Мадрид, з Андрієм Луніним у складі, здобув перемогу над Осасуною. Українець вийшов у стартовому складі та пропустив двічі, зробивши 2 сейви. Лунін у 22 іграх нинішнього сезону пропустив 17 голів і 10 разів відіграв на нуль.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
29 тур, 16 березня
Мальорка - Гранада 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 85 Райльо
Осасуна - Реал 2:4 (1:2)
Голи: 0:1 - 4 Вінісіус, 1:1 - 7 Будімір, 1:2 - 18 Карвахаль, 1:3 - 61 Діас, 1:4 - 64 Вінісіус, 2:4 - 90+1 Муньйос
Сьогодні відбудеться ще 2 матчі в чемпіонаті Іспанії:
- 19:30 Хетафе - Жирона
- 22:00 Атлетик - Алавес
Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна.
Нагадаємо, Віктор Циганков пропустить матч проти Хетафе через ушкодження. Натомість українець відправився у табір збірної України.