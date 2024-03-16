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Реал із Луніним переграв Осасуну: результати матчів Ла Ліги

Сьогодні 19:17 263 0
Реал із Луніним переграв Осасуну: результати матчів Ла Ліги
#Андрій Лунін, #Гранада, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка, #Осасуна, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У межах 29 туру іспанської Ла Ліги відбулося 2 поєдинки.

Зокрема, Реал Мадрид, з Андрієм Луніним у складі, здобув перемогу над Осасуною. Українець вийшов у стартовому складі та пропустив двічі, зробивши 2 сейви. Лунін у 22 іграх нинішнього сезону пропустив 17 голів і 10 разів відіграв на нуль. 

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
29 тур, 16 березня

Мальорка - Гранада 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 85 Райльо

Осасуна - Реал 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Вінісіус, 1:1 - 7 Будімір, 1:2 - 18 Карвахаль, 1:3 - 61 Діас, 1:4 - 64 Вінісіус, 2:4 - 90+1 Муньйос

Сьогодні відбудеться ще 2 матчі в чемпіонаті Іспанії:

  • 19:30 Хетафе - Жирона
  • 22:00 Атлетик - Алавес

Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна.

Нагадаємо, Віктор Циганков пропустить матч проти Хетафе через ушкодження. Натомість українець відправився у табір збірної України.

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