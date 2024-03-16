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Ще один приклад нестачі досвіду у молодих гравців: тренер Руху знайшов, за що покритикувати підопічних після розгромної перемоги

Сьогодні 17:56 116 0
Ще один приклад нестачі досвіду у молодих гравців: тренер Руху знайшов, за що покритикувати підопічних після розгромної перемоги

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов вважає, що нестача досвіду стала причиною видалення Віталія Романа на початку другого тайму проти Металіста 1925. 

Про це наставник львів’ян розповів у післяматчевому коментарі. 

"Рух провів два абсолютно різних тайми. В першій половині гри ми мали перевагу, забили чотири голи і мали моменти, аби рахунок був ще більшим. Тоді як в другому таймі отримали необов’язкове вилучення. Це ще один приклад нестачі досвіду у молодих гравців, адже той епізод не потребував таких дій та вступу в боротьбу. Це все прийде з часом і футболісти краще розумітимуть, як їм слід себе вести в тому чи іншому моменті. Водночас вдалось потренувати гру в обороні в меншості, маючи лише 10 футболістів на полі. 

В другому таймі був кардинально інший футбол, ніж те, в що ми хочемо грати. Та це теж необхідний досвід, бо ми рідко коли граємо в меншості. Це також важливий елемент футболу і треба вміти діяти за таких обставин. Якщо відверто, то нам багато що не вийшло втілити із наших задумок і хотілось би більш надійної гри у захисті при позиційній обороні. І все ж хлопці впорались з цими викликами", - сказав Пономарьов. 

Рух розгромив Металіст 1925 з рахунком 4:1. Завдяки цій перемозі підопічні Пономарьова закріпилися на 5 місці в УПЛ. Відрив від Полісся, яке мінімально поступилося Оболоні, становить 3 очка. 

Львівяни ще не зазнавали поразок у весняній частині сезону. Після відновлення чемпіонату "рухівці" провели 4 матчі, в яких здобули 3 перемоги та одного разу зіграли внічию. 

Напередодні стало відомо, що лідер Руха вже не зіграє цього сезону через травму.

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